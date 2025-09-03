Emir Félix cuestionó a Milei y a Cornejo en la Expo Industrial: "Hay que proteger la industria mendocina"

Emir Félix y Marisa Uceda señalaron que la falta de apoyo oficial agrava la situación del empleo y limita el desarrollo del sector productivo mendocino.

Los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda, participaron este miércoles en la Expo y Foro Industrial 2025, realizada en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Allí destacaron la necesidad de “proteger la industria mendocina” y cuestionaron las políticas económicas del presidente Javier Milei y del gobernador Alfredo Cornejo.

El evento integró la Décima Expo Metalmecánica, el Segundo Foro de Agroindustria y el Cuarto Foro Regional de Metalmecánica, Minería + Energía, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), la Federación Económica de Mendoza (FEM) y otras entidades. Su objetivo es consolidar un espacio de referencia para fortalecer la cadena de valor local y nacional, con énfasis en innovación, competitividad y sostenibilidad.

Críticas al modelo económico y reclamo por la defensa del empleo Durante la recorrida por los stands, Félix afirmó que los industriales mendocinos “están sufriendo las consecuencias del modelo económico actual”, señalando que las importaciones y la caída del consumo impactan de manera negativa en el empleo. “Alguien tiene que proteger a nuestra industria, a nuestro trabajo. Hay que ponerle un límite a la política que encarnan hoy Milei y Cornejo, nosotros lo vamos a hacer con firmeza”, subrayó.

El exintendente de San Rafael también sostuvo que el Gobierno provincial “no reclama con fuerza por los problemas de competitividad” y que espacios como el Foro permiten “visibilizar” las dificultades del sector.

emir felix Emir Félix aseguró que “ni Milei ni Cornejo protegen la industria mendocina”. Prensa