CFK movió el "banderazo" a Parque Lezama y apuntó contra Patricia Bullrich: "Mujer nefasta"

En ese sentido, Fernández de Kirchner señaló el índice de desocupación que dio a conocer este jueves el Indec, con picos que alcanzaron el 9,7% en el Conurbano Bonaerense y el 9,2% en el Gran Córdoba. "O sea: como en las peores épocas, estamos a punto de retornar a los dos dígitos de desocupación", advirtió.

En ese contexto, la líder del PJ les pidió a sus seguidores "sabiduría y templanza", y "no ser ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia", como apodó a Patricia Bullrich. "Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente, para esta que va a ser una larga marcha en el tiempo, es que -por favor les pido- redireccionen el banderazo que habían organizado", solicitó Cristina Kirchner.

La mudanza del banderazo

Para no suspender la convocatoria, la exjefa de Estado planteó que la militancia se convoque en el auditorio del Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, "que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso". "Y, quien te dice… por ahí nos volvemos a comunicar en Parque Lezama. Sepan siempre que cuando ustedes están… hasta lo malo se transforma en bueno", anticipó Fernández de Kirchner.

No sería la primera vez que la referente del peronismo se comunica desde su prisión domiciliaria con sus seguidores. Lo hizo por primera vez este miércoles, cuando miles de simpatizantes peronistas se movilizaron a la Plaza de Mayo en apoyo a su figura tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena. "Los he escuchado cantar consignas, marchas, el himno nacional, pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar 'vamos a volver'", fue el mensaje con el que abrió la expresidenta su discurso grabado que se transmitió por altoparlantes frente a la Casa Rosada.

Banderazo a Parque Lezama.jpg Cristina Fernández de Kirchner pidió mudar el banderazo a Parque Lezama en lugar de frente a su domicilio.

Las quejas de CFK contra el Tribunal

Más temprano esta mañana, la expresidenta también había cuestionado la resolución del Tribunal Oral Federal N2 que limita las visitas a su departamento, donde cumple prisión domiciliaria. El mismo exige una autorización previa para cualquier persona que quiera ingresar y no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, había aquejado la expresidenta a través de otro posteo en X.

En el mensaje, la exmandataria advirtió que sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy recurrieron la decisión del Tribunal, que calificó como "un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de sus más elementales derechos civiles. "De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, sentenció Fernández de Kirchner, e ironizó: "¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?".