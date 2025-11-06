Causa Cuadernos: Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un nuevo juicio por corrupción

Desde este jueves la expresidenta volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otras 86 personas, esta vez, acusadas de integrar una asociación ilícita dedicadas al cobro y recibo de sobornos.

A partir de las 9.30, el Tribunal Federal Número 7 dará inicio al juicio oral y público de la denominada causa Cuadernos, expediente judicial revelado por el periodista Diego Cabot a partir de los escritos de Óscar Centeno, exchofer del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, otrora mano derecha del titular de esa cartera durante el kirchnerismo, Julio De Vido.

Las también cuestionadas anotaciones de Centeno revelarían a posteriori un entramado de reuniones y entregas de dinero entre funcionarios nacionales y empresarios de primera línea del mundo de la energía, transporte y construcción entre 2003 y 2015. El proceso inició en 2018, pero irrumpió de forma mediática el 1 de agosto de ese año, cuando Baratta, en el marco de un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadío donde fue detenido.

Cristina Kirchner 7 Juan Mateo Aberastain/MDZ A partir de entonces, el cuarto piso de los tribuales de Comodoro Py se convirtió en el escenario donde más de un centenar de personas fueron indagadas, posteriormente procesadas y enviadas a juicio.

En el medio, varios empresarios se convirtieron en "arrepentidos" como Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, que admitieron haber pagado sobornos buscando mejorar su situación procesal y que, años más tarde, buscaron evitar el debate mediante un acuerdo económico de resarcimiento rechazado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori a instancia de la fiscal Fabiana León.

Angelo Calcaterra, el empresario implicado Foto: Archivo MDZ. La causa cuadernos, engloba otros expedientes como el de la cartelización de obra publica, lavado de activos, encubrimiento, administración fraudulenta y admisión de dádivas. En términos concretos, en el debate investigará en total más de 500 hechos de corrupción cuya escala penal llega hasta los 10 años de prisión y desde hoy hasta el comienzo del mes de marzo del próximo año, el TOF 7 dispuso la realización de una audiencia por semana.