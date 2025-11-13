Causa Cuadernos: antes de una nueva audiencia, Cristina Fernández de Kirchner denunció "torturas" contra los arrepentidos y apuntó contra Stornelli

Minutos antes del comienzo de una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos , la expresidenta Cristina Fernández Kirchner , publicó este jueves un extenso mensaje en sus redes donde denunció torturas contra los empresarios arrepentidos para forzar confesiones y apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli .

"Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados 'arrepentidos' habría que llamarlos 'extorsionados'. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos 'extorsionados', directamente fueron torturados", disparó la exmandataria en X.

El nuevo descargo de Fernández de Kirchner llegó una hora antes de comenzar la segunda audiencia del juicio por ese expediente que la tiene como una de las imputadas, el cual definió como un "show" la semana pasada. "Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia", lanzó la dirigente desde su prisión domiciliaria en San José 1111.

La denuncia de la expresidenta se basó en el testimonio del abogado Roberto Herrera, representante del excontador de los Kirchner Víctor Manzanares, uno de los arrepentidos, quien contó en el canal TN cómo su cliente había sido "aislado en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día, sin saber si era de día o de noche". "Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles. Sólo faltó que le hicieran el 'submarino'", subrayó Cristina Kirchner, e ironizó: "Lo dijo así como lo leés… y no en un canal 'kuka' ¡eh!… Lo dijo en TN".

"No la pasó bien Manzanares cuando declara como arrepentido y estábamos en otro gobierno, que era el de Macri. Cuando él declara como arrepentido, estuvo en un lugar de detención, que es Cavia, donde estuvo casi... aproximadamente... no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas y filmándolo las 24 horas. No sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, entra dentro del sistema de testigo protegido y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares", cuenta Herrera en el recorte que compartió la exmandataria.

En ese marco, la expresidenta acusó al "bestiario judicial del macrismo", como denominó a "jueces y Fiscales al servicio del poder económico, listos siempre para perseguir a la oposición política real y darle impunidad a los delincuentes de verdad". "A los que endeudaron y siguen endeudando el país, mientras la gran mayoría de los argentinos cada vez tienen menos y cada vez les va peor. Lo vamos a repetir una y mil veces: la reapertura acelerada de los Cuadernos truchos no tiene nada que ver con la Justicia… Es agenda judicial para la distracción: SI NO HAY PAN, QUE HAYA CIRCO", arremetió.

Dardos contra Javier Milei: suba de la inflación y el "gran negocio" de Scott Bessent

Inmediatamente, la exjefa de Estado cuestionó la actualidad económica del Gobierno de Javier Milei, y planteó que el juicio busca distraer a la opinión pública de, por ejemplo, el aumento de la inflación. "Te dicen que los precios no suben, pero vos tenés que pagar cada vez más de luz, más de gas, más en transporte, más de alquiler, más de prepaga… y la lista sigue mientras la recesión avanza", dijo.

En ese sentido, Fernández de Kirchner señaló el dato de la inflación del Indec, que dio 2,3% en octubre, y afirmó que la cifra "no solamente viene creciendo desde hace meses", sino que si se anualiza "como hace Milei" da un 27,6%. "Más alta que la que dejamos nosotros en el año 2015, la midas como la midas. Eso sí… En ese momento los salarios y las jubilaciones de los argentinos eran los más altos de América Latina (los más viejos podían comprarle un regalo a sus nietos y el resto, hasta ahorrar), las provincias financiadas, las rutas mantenidas y transitables y lo más importante: no le debíamos un sólo dólar al Fondo Monetario y, mucho menos, al Tesoro de los EEUU", sentenció.

Retomando ese último punto, la expresidenta aseguró en un apartado extra de su posteo que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, "confesó" que su intervención nen la economía argentina antes de las elecciones "fue un gran negocio para Estados Unidos".

"No es economía: es colonialismo financiero con cómplices locales. Porque siempre hay alguien adentro del Estado que firma los swaps, el endeudamiento, las ventajas cambiarias y convierte la soberanía en negocio ajeno. Por más que te lo quieran presentar con sofisticación técnica; cuando el Estado se convierte en garante de negocios ajenos, y sus funcionarios en facilitadores de rentas externas; NO ES INVERSIÓN: ES DELITO. Una verdadera estafa y defraudación al Estado argentino, pese a que ningún juez ni fiscal argentino parece notificarse", criticó.

Cruce al fiscal Carlos Stornelli

Para finalizar su extenso posteo, la expresidenta volvió a tildar de farsa el juicio de los Cuadernos y aseguró que quien "escribió el guión que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación es el mismo que extorsionó y llegó a torturar a los acusados para que dijeran lo que él quería como 'arrepentidos'".

"Es el mismo que fue procesado por asociación ilícita en una causa por extorsión a un empresario y por instalarle una cámara oculta a un abogado defensor. Eso sí… pese a las pruebas contundentes en su contra, terminó siendo salvado por la Corte de los Tres", continuó Fernández de Kirchner, en referencia a la denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest, que acusó haber sido extorsionado un intermediario del fiscal, el abogado Marcelo D’Alessio, para hacerlo pagar US$ 300 mil a cambio de no ser investigado en la causa.

"Es el Fiscal Carlos Stornelli, el mismo que intentó plantarle cocaína al ex marido de su actual pareja… Parece que el Fiscal no solamente tiene problemas con el Estado de Derecho", remató la exmandataria.