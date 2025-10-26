Presenta:

Catamarca: la única provincia en donde ganó el frente Fuerza Patria

En Catamarca se impuso el frente peronista, que perdió hasta en provincia de Buenos Aires.

Fernando Monguillot, el titular de la lista de Fuerza Patria en Catamarca.&nbsp;

En la provincia de Catamarca se impuso por amplia mayoría el peronismo que se presentó bajo el nombre de Fuerza Patria, el único distrito en el que esta composición de oposición logró obtener la mayoría, independientemente del triunfo del peronismo en otras provincias, pero con otra denominación.

Fue por el 45% de los votos, por encima de la Alianza La Libertad Avanza que apenas superó el 34%. De esta manera, la lista ganadora encabezada por Fernando Monguillot consiguió sumar dos diputados nacionales. El segundo frente apenas uno, de los tres que se renovaban.

El mapa electoral de Catamarca

