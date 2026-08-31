Caso Ciccone: condena firme para Resnick Brenner, mano derecha de Echegaray en la AFIP del kirchnerismo

El exdirector de la Regional Salta fue condenado a cuatro años por pedirle coimas a un empresario. Con la unificación por Ciccone, la pena sube a cinco y medio.

La Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra Rafael Resnick Brenner, exdirector de la Regional Salta de la AFIP, y con ese pronunciamiento la causa quedó habilitada para la ejecución de la pena. En consecuencia, la justicia federal salteña ordenó su detención efectiva.

Resnick Brenner fue la mano derecha de Ricardo Echegaray durante la gestión de este último al frente del organismo recaudador. Ya cargaba con una condena firme a tres años de prisión condicional en el caso Ciccone, la causa que también alcanzó a Amado Boudou.

Cómo quedó la pena unificada Al quedar firme la sentencia de Salta, los tribunales unificaron ambas condenas. El resultado es una pena única de cinco años y seis meses de prisión, lo que implica que la condicional de Ciccone deja de serlo y pasa a cumplimiento efectivo.

El caso: coimas a cambio de protección impositiva El hecho por el que fue condenado consiste en el pedido de dinero a un empresario a cambio de blindarlo frente a eventuales sanciones tributarias. La maniobra se conoció en 2018, cuando por orden del Juzgado Federal 1 de Salta la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Resnick Brenner y a otro funcionario de la AFIP, Nicolás Antonio Fili, acusados de otorgar beneficios impositivos a contribuyentes a cambio de pagos.

Dónde se entregaría Según su abogado, Jorge Chueco, el exfuncionario se presentaría en las próximas horas en la sede de Gendarmería Nacional de Campana, provincia de Buenos Aires.