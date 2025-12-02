Caso Alberto Nisman: pidieron indagar a la exfiscal Viviana Fein por el "desastre" en la escena del crimen

Viviana Fein, fiscal que estuvo a cargo de la investigación del crimen de Alberto Nisman, fue citada a declarar por las serias irregularidades en la escena donde ocurrió todo.

El fiscal federal Eduardo Taiano citó a indagatoria a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena del crimen de Alberto Nisman.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este martes citar a declaración indagatoria a la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades en la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman aquel domingo 18 de enero de 2015.

La citación a Viviana Fein Taiano envió la solicitud a través de un dictamen de más de 200 carillas presentado al juez federal Julián Ercolini, quien deberá decidir si hace lugar al pedido y convoca a Fein a declarar en el marco de la causa que todavía investiga lo que ocurrió en el departamento de Nisman.

La exfiscal, jubilada desde 2017, está imputada junto a otros investigados por las graves irregularidades cometidas el 18 de enero de 2015 durante las primeras horas que siguieron al hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman, que por ese entonces investigaba el atentado a la AMIA. Días antes, el abogado había denunciado por encubrimiento a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la firma del Memorandum con Irán.

El "desastre" de la escena del crimen Fein fue imputada en agosto, luego de que Taiano argumentara que las pruebas de la escena que debían haberse preservado fueron destruidas o alteradas, en un "verdadero desastre" cometido esa madrugada en el departamento que alquilaba Nisman en las torres Le Parc de Puerto Madero.

En su dictamen, el fiscal federal mencionó puntualmente el baño del lugar donde apareció Nisman con un balazo en la cabeza, en un hecho que para la Justicia fue un asesinato vinculado a sus funciones. Ese día, Fein estaba de turno en el fuero en lo Criminal ordinario y fue convocada a la escena.