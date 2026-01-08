Casación rechazó las domiciliarias de Julio De Vido y Lázaro Báez

La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este jueves que tanto el ex ministro Julio Miguel De Vido como el empresario Lázaro Báez deberán continuar cumpliendo sus condenas en establecimientos penitenciarios.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los pedidos de prisión domiciliaria de Julio De Vido y Lázaro Báez. El ex ministro de Planificación Federal deberá permanecer en la cárcel de Ezeiza cumpliendo su condena por la tragedia de Once, mientras que el empresario continuará detenido tras haber cumplido 5 años en prisión domiciliaria en El Calafate entre 2020 y 2025.

¿Por qué se rechazó la domiciliaria de De Vido? La mayoría de los magistrados consideró que no existían razones suficientes para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al ex ministro. La defensa había solicitado que cumpliera arresto en su chacra de Zárate, provincia de Buenos Aires, argumentando cuestiones de salud. Sin embargo, los jueces Carbajo y Yacobucci rechazaron el planteo. Solo Borinsky consideró que había razones para habilitar el arresto domiciliario.

¿Cuáles fueron los argumentos para rechazar la domiciliaria de Lázaro Báez? Los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma, que conformaron la mayoría, sostuvieron que no se verifican circunstancias excepcionales que justifiquen modificar el régimen de detención. Destacaron que Báez cumple condenas por delitos contra la administración pública y lavado de activos en las causas conocidas como "Ruta del Dinero K" y "Vialidad", y que las patologías invocadas se encuentran debidamente atendidas dentro del sistema penitenciario.