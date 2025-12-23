Carolina Píparo estrecha lazos con Javier Milei y vuelve al radar del Gobierno con un cargo clave

El Gobierno oficializó la designación de Píparo como directora del Banco Nación, en un movimiento que marca su regreso a un rol institucional tras una relación política con Milei atravesada por apoyos, tensiones y reacomodamientos dentro de LLA.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, en el marco de una reconfiguración de la cúpula de la principal entidad financiera pública del país. La exdiputada nacional reemplazará a Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre, y ocupará el cargo hasta el 1 de enero de 2028, de acuerdo con el período establecido en la Carta Orgánica del banco.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que Carolina Píparo asumió funciones el 11 de diciembre. La decisión fue firmada el 22 de diciembre por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con otras modificaciones en la conducción del Banco Nación.

En paralelo, el decreto 903/2025 aceptó la renuncia de Daniel Tillard como presidente de la entidad y la de Darío Wasserman como vicepresidente. En el mismo acto administrativo, Wasserman fue designado como nuevo titular del Banco Nación. Ambos funcionarios habían sido nombrados durante el gobierno anterior y sus salidas fueron acompañadas por agradecimientos formales por los servicios prestados.

La llegada de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación marca un nuevo capítulo en su trayectoria política. De perfil público alto desde 2010, cuando fue víctima de un violento asalto en La Plata que la convirtió en una figura emblemática del reclamo por seguridad, construyó una carrera que la llevó a la Legislatura bonaerense y luego al Congreso nacional. En los últimos años, se consolidó como una dirigente identificada con posiciones duras en materia de orden público y crítica al kirchnerismo.

El decreto decreto nombramiento carolina píparo Su vínculo con Javier Milei tuvo momentos de cercanía y tensión. Carolina Píparo fue una de las primeras dirigentes de peso en acompañar el armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y se convirtió en candidata a gobernadora en 2023, con Milei como candidato presidencial.