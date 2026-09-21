Cambio histórico en la Justicia: la Cámara Federal de La Plata pone en marcha el sistema acusatorio

Desde hoy, el Código Procesal Penal Federal comienza a regir en una de las jurisdicciones más importantes del país. La implementación modifica el papel de jueces, fiscales y defensores en las investigaciones penales.

La Justicia Federal de La Plata comienza este lunes una nueva etapa con la puesta en marcha del sistema acusatorio, un cambio que modifica la manera en que se investigan y tramitan las causas penales federales. La implementación del Código Procesal Penal Federal alcanza a una jurisdicción donde funcionan diez juzgados federales, tres tribunales orales y una Cámara Federal con nueve vocalías.

El nuevo esquema le da un papel central a los fiscales en la investigación y la acusación, mientras los jueces quedan a cargo de resolver los planteos de las partes y controlar que el proceso respete las garantías constitucionales. La oralidad de las audiencias es otro de los cambios centrales que desde hoy comienzan a verse en los tribunales federales de la jurisdicción.

La puesta en marcha llega después de varios meses de preparación y de un trabajo coordinado entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, la Procuración General, la Defensoría General y los tribunales de La Plata. El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, consideró que se trata de un “momento bisagra” para la Justicia Federal de la jurisdicción.

Si bien Rosatti no pudo asistir al acto de inicio por razones de agenda, envió una carta al presidente de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, en la que destacó la preparación realizada durante los últimos meses. También remarcó que la jurisdicción llega a esta instancia con una reducción importante de sus vacantes: pasaron del 56% al 32%, luego de la cobertura de nueve cargos en La Plata y de otros puestos judiciales en distintos puntos del país.

La transformación también requirió adaptar los tribunales a un sistema en el que las audiencias orales tendrán un peso decisivo. Para eso se instalaron ocho salas con equipamiento técnico acorde con las nuevas exigencias. La infraestructura fue considerada una de las condiciones indispensables para que los jueces puedan desarrollar su tarea bajo el nuevo modelo.