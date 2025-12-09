"Cada día siento más cariño", Manuel Adorni chicaneó a las chicas del Campamento Anticapitalista

En redes sociales, Manuel Adorni es uno de los blancos de los organizadores del Campamento Anticapitalista . En varias ocasiones lo chicanearon, y ahora el jefe de Gabinete recogió el guante.

En esta ocasión, dos chicas se filmaron burlándose del funcionario libertario, y él les contestó con un irónico mensaje en su cuenta de X (ex Twitter).

El video comenzó con una de ellas preguntándole a su amiga: "Yami, ¿qué estás tomando?", a lo que ella contestó: "Lágrimas de Adorni".

"¿Otra vez está llorando por el Campamento Anticapitalista?", indagó, y la organizadora le respondió: "Sí, porque se viene la sexta edición y los fachos como él se ponen nerviosos".

Las chicas explicaron: "En todo el mundo nos organizamos contra los fachos y la extrema derecha en Estados Unidos que salen a enfrentar la política racista y antimigrante de Trump". En ese sentido, consideraron que "hay un proceso de resindicalización en Francia que salen a pelear en defensa de la causa palestina y en contra de la política de ajuste de Macrón".

También señalaron que "en Brasil, que los repartidores vienen de organizar las movilizaciones masivas por sus derechos laborales", mientras que "en Costa Rica se organizan en las universidades por el aumento del presupuesto educativo y por el aborto legal".

"Nos preparamos para un 2026 lleno de lucha contra el capitalismo", sentenciaron.

El tuit de Manuel Adorni

Por su parte, el exvocero de Javier Milei compartió este video y escribió: "Cada día siento más cariño por 'flequi' y su amiga. Fin".