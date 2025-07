Cada día se complica más la unión forzosa que deben realizar Axel Kicillof y Máximo Kirchner

A medida que avanza la semana, se conocen más detalles del encuentro del domingo pasado en La Plata, en la que, efectivamente, no hubo avances significativos entre los tres referentes el peronismo kirchnerista renovador. “Fue muy malo. Está todo roto ”, le confesó uno de los presentes, cercanos al gobernador Axel Kicillof , a un importante dirigente que lo visitó durante la semana.

Máximo Kirchner se retiró antes, enojado. Algunos lo escucharon decir que su rol partidario no tenía sentido si su postura no era considerada. ¿Tendrá que volver a pedir Cristina Fernández de Kirchner por los intereses de La Cámpora en las diferentes listas de candidatos? A ella nadie le puede negar nada.

Villagra dijo esto delante del intendente y jefe político local, Jorge Ferraresi. El jefe comunal es uno de los más duros negociadores frente a Máximo Kirchner y su representante en la región, "La Tercera", Mayra Mendoza.

El Vicepresidente Del PJ En Avellaneda

“Si ya le vetamos a Máximo, no podes decirle que no a Mayra también”, le confesó un intendente que no suele participar de las reuniones en las que se cierran o cocinan las inquietudes de los referentes de Kicillof, Kirchner y Sergio Massa. Sin embargo, la suerte de la intendenta empieza a complicársele demasiado por la causa, simple, casi mínima, del ataque contra la casa del diputado nacional José Luis Espert.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga el tema, aún no levantó el secreto de sumario y mantiene detenidas, ahora en la cárcel de Ezeiza, a la presidenta del bloque peronista de Quilmes, Eva Mieri, y la directora provincial, también militante camporista en Quilmes, Alesia Abaigar. El seguimiento de los vehículos utilizados para ir desde Quilmes hasta San Isidro, en donde vive Espert, puede estar arrojando resultados sorprendentes e imprevisibles para los investigadores.

La camioneta utilizada, al ser brindada por una empresa contratada para realizar una obra pública, tiene siempre un GPS activado obligatorio por cuestiones del seguro requerido en las licitaciones públicas. ¿Habrán pasado esa noche, o en otra oportunidad, por la casa de la intendenta?

Además de los datos arrojados por el vehículo, también se empezaron a buscar las cámaras de seguridad de todos sus recorridos. ¿Y si no habría sido el único vehículo oficial o prestado utilizado? De ahí que los allanamientos al municipio que conduce Mendoza no fue antojadizo ni producto de los habituales operativos mediáticos que realizan para complacer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El riesgo de un peronismo fracturado está latente

Por eso es que el congreso partidario convocado para este sábado en Merlo, distrito que conduce un aliado de Kirchner en la puja contra Kicillof, Gustavo Menéndez, será solamente un trámite legal a cumplir. “Si alguien pide la palabra para discutir o preguntar por algo, explota todo”, se sinceró uno de los organizadores.

El cambio de lugar, pedido por el presidente del Congreso provincial, Fernando Espinoza, para que se realice en La Matanza, también fue parte de la discusión del domingo pasado en la Residencia del gobernador. Espinoza, al igual que su compañera política, la vicegobernadora Verónica Magario, son los más activos defensores del Movimiento Derecho al Futuro. Magario es la candidata natural y más fuerte para única región que el peronismo kirchnerista renovador cree que puede ganar de antemano.

Esta semana será fructífera en negociaciones, encuentros y mensajes. Pero como cualquier cierre de listas, la verdad se revelará el 9 de Julio, el día de cierre, a la noche. Ese día se confirmará si hay o no ruptura entre Kicillof, Kirchner y Massa. “No podemos hablar de unidad hasta que duela. Debe ser hasta que se entienda”, le dijo a un medio platense el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

“Si no vamos unidos, vamos a cometer el error político más grande de los últimos tiempos. Después, con el tiempo, tenemos que trabajar mucho para curar las heridas y reconstruir la confianza”, explicó. Efectivamente, para la mayoría, más allá de los deseos personales, no hay chance de fractura.