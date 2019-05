Bullrich: "El caso Yadón ya está esclarecido"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo esta mañana que el ataque a balazos en el que fue herido ayer el diputado Héctor Olivares y asesinado su asesor Miguel Yadón, a metros del Congreso Nacional, "es un caso ya esclarecido", al confirmar la detención del principal sospechoso, Juan Jesús Fernández, en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

En declaraciones al canal A24, la ministra indicó que está confirmado que "no fue un crimen político, el objetivo del asesinato era Yadón". Según la ministra de Seguridad, el caso está "esclarecido" pero quedan puntos por resolver. Uno de ellos es quién disparó contra Yadón y Olivares. Al respecto, señaló que la persona que se observa junto al detenido "Gitano" Fernández "no es un familiar directo", aunque evitó dar detalles sobre su identidad. Ese hombre fue el que descartó la munición no utilizada en dos cestos de basura de la plaza Lorea, a pocos metros del sitio del ataque.

"Estamos buscando al tirador, no vamos a decir el nombre pero ya sabemos quién es", dijo Bullrich al respecto, según recoge Clarín. "Tenemos una hipótesis sobre un ataque netamente personal; vamos a reunirnos con todos los investigadores para terminar de armar este rompecabezas", agregó.

La ministra de Seguridad destacó la celeridad con la que se avanzó para determinar lo sucedido. "Si no se hubiera actuado con tanta velocidad, hubiese causado zozobra en el país", reconoció.