El ataque frente al Congreso de este jueves que dejó herido grave al diputado nacional Héctor Olivares y terminó con la vida de un funcionario riojano Miguel Yadón (que lo acompañaba), según informó esta noche Clarín, tendría un móvil de venganza personal y no un móvil político.

La nota, firmada por el periodista Daniel Santoro, afirma que dos fuentes judiciales y una del gobierno se inclinan por “un motivo personal, una venganza" y le asignan menores posibilidades a una disputa "económica”. En este sentido, el director de Inteligencia del ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, dijo que "el crimen político es la última de las hipótesis que tenemos en este momento". Mientras tanto, la fiscal de instrucción Estela Andrades y el juez Mariano Iturralde ordenaron una batería de medidas de prueba para tratar de comprobar el motivo de este tipo de ataque que hacía años no se registraba en la historia argentina.

¿Por qué el objetivo era el funcionario asesinado (Yandón) y no el diputado nacional Olivares? Esto lo confirma la secuencia del ataque que quedó grabada en cámaras de seguridad. Desde el auto Vento disparan contra el dúo. Una bala le entra a Olivares por abajo del abdomen, sale por el torax y su brazo, le atraviesa el estómago y luego impacta en Yadón. Es decir, el diputado riojano había quedado en la línea de fuego de los atacantes porque venía camimando pegado al cordón de la avenida Rivadavia y su amigo venía más lejos de la calle. Olivares fue herido por ese único disparo pero se encuentra internado en muy grave estado en el hospital Ramos Mejía. Luego de los disparos, se ve cómo el diputado Olivares se levanta, camina y los asesinos no buscaron rematarlo. Los sicarios profesionales no dejan testigos y tantas huellas por todas partes por lo que -como afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- . “Eso hace pensar que el objetivo era Yadón".

La hipótesis de la "venganza personal". A partir de lo descripto surge que la hipótesis de que Yadón habría tenido “alguna relación” con la hija de Juan Jesús “El Gitano” Fernández, quien hasta ahora es el principal sospechoso. El que habría disparado es “El Gitano” Fernández y no su hijo Juan Fernández Cano. La hija del "Gitano" se llamaría Estefanía Fernández Cano.

En tanto, esta noche Rafael Cano Carmona se negó a declarar esta noche al ser indagado por el juez Mariano Iturralde.

Fuente: Clarín