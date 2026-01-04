BiciTran: cada viaje en bicicleta cuesta $5.284 y el Estado pone casi $4.000 en subsidios

El sistema de bicicletas públicas BiciTran del Gran Mendoza tiene un costo real por viaje de $5.284,39 , por encima del valor que paga el usuario, que equivale a la tarifa del transporte público urbano, actualmente fijada en $1.400 (desde el 1 de enero).

Los datos surgieron a partir del informe de estudio de costos del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) presentado a fin de año sobre este servicio.

La diferencia entre ambos valores expone que el sistema, al igual que el transporte público de pasajeros, no es autosustentable con el valor del boleto actual, al menos desde su inicio en 2023, y requiere un aporte estatal para su funcionamiento.

Pasando en limpio, por cada viaje de 60 minutos que realiza un usuario en el Bicitran, el Estado Provincial aporta $3.884,39 , un 177% más que el costo del pasaje.

Desde el EMOP aseguraron que el BiciTran va "en franco ascenso" y que el objetivo es incrementar el número de usuarios del sistema y también conseguir más aportes de sponsors (hace un mes ingresó Supervielle con publicidad en las bicicletas) que provoquen una disminución progresiva del subsidio estatal.

Actualmente, el Gobierno asigna (y prevé asignar en 2026) un promedio de $40 millones por mes para mantener el sistema, pero agregaron que este monto "varía según los viajes realizados".

Daniel Vilches, titular del EMOP, señaló a MDZ Online que "todos los sistemas de bicicletas compartidas del mundo son subsidiados" y que por el momento "no hay fórmula en el mundo que sea autosuficiente".

De igual forma, aseguró que Mendoza tiene un "nivel bajo en lo referente a subsidios" comparado a otras ciudades. "Tenemos que avanzar en términos de comerciales con sponsors que les interese apoyar actividades verdes. En Europa u otros lugares está más arraigado, pero acá vamos en camino a eso", planteó.

bicitran bicicleta bicicletas.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

Respecto a la tarifa técnica de $5.284 por viaje, Vilches expresó que tiene que ver con todos los componentes de las compras que se han realizado en los últimos meses, con un servicio que va "en expansión", tanto en cantidad de bicicletas como también de estaciones; más la amortización y el mantenimiento del sistema.

Indicó que actualmente el valor técnico se divide entre el aporte del usuario y el aporte del Estado, pero que a futuro se incorporará este aporte de los sponsors. "La idea en el futuro es ser autosuficientes", planteó.

BiciTran en aumento

De acuerdo al informe oficial, el sistema BiciTran cuenta actualmente con 765 bicicletas y 88 estaciones distribuidas en el Área Metropolitana de Mendoza. El servicio registra un promedio de 12.688 viajes mensuales, lo que equivale a 152.256 viajes anuales, con una distancia promedio de 4,10 kilómetros por viaje.

En términos de recorrido, el sistema acumula 623.897 kilómetros al año, lo que da cuenta de un uso en ascenso del parque de bicicletas y de la infraestructura asociada.

Si bien es el EMOP quien mantiene la operación y concesión del sistema BiciTran, la empresa Smod es la que proveyó toda la infraestructura, ya sea lo relativo con lo tecnológico, como el software de gestión, aplicación móvil y administración del sistema; más el equipamiento, como bicicletas y la infraestructura de las estaciones.

Smod, que tiene sede en Rosario y ha desarrollado su operación en ciudades como Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Rosario, Paraná y algunos otros sitios de Buenos Aires, se ha enfocado en desarrollar tecnología para sistemas de alquiler automatizado de bicicletas públicas con candados electrónicos, GPS, conectividad 4G/Bluetooth y sistemas de gestión centralizados, como es el caso de Mendoza.

El costo total del sistema

El estudio del EMOP establece que el costo total anual del sistema asciende a $804.617.551, cifra que incluye gastos operativos, impuestos y el beneficio empresario. Ese monto se traduce en un costo por kilómetro de $1.289,66 y en el ya mencionado costo por viaje de $5.284,39.

El informe aclara que la matriz de costos utilizada es similar a la del transporte público urbano de pasajeros, adaptada a las particularidades del servicio de bicicletas.

El principal componente del gasto es el costo de personal, que alcanza los $297.042.570 anuales, y representa alrededor del 42% del costo total del sistema. El plantel está conformado por 15 trabajadores, entre administrativos, monitoreo, logística y taller.

Bicitran 1.jpg Milagros Lostes / MDZ

En segundo lugar, aparece el mantenimiento del sistema BiciTran, con un costo anual de $202.003.864, equivalente al 28% del total. Dentro de este rubro se destaca especialmente la licencia del software de gestión, provista por la empresa SMOD, que tiene un valor de U$S 9.750 mensuales, lo que representa más de $166 millones al año.

A esto se suman los repuestos de bicicletas, el mantenimiento de los vehículos de apoyo (dos furgones) y otros servicios de reparación.

En combustible se destinaron $10,6 millones al año; en seguridad y limpieza, $96,5 millones; en impuestos y otros servicios, $34,6 millones (que incluyen energía eléctrica, alquiler de inmueble, seguros, telefonía y comisiones por medios de pago); y en la "depreciación" del sistema sin contar bicicletas, $8,8 millones.

El beneficio empresario, en este caso Smod, fue de $94,1 millones.

La bicicleta a $2,3 millones

Un dato que resalta del informe es que cada bicicleta tiene un valor de $2,3 millones (sin IVA), lo que a priori resulta elevado, teniendo en cuenta que hay bicicletas rodado 29 con componentes de calidad que se pueden encontrar a valores cercanos al millón de pesos.

Sin embargo, Vilches aseguró que el precio "no es caro", ya que cuenta con componentes "que no encontrás en otras bicicletas, como los enlaces mecánicos y no mecánicos y tornillos con sistemas inviolables; vienen con un esquema de cambios Shimano de primera calidad y el diseño de la bicicleta es propio y exclusivo".

Además, agregó que cuentan con un candado electrónico "con componentes de primera generación y dos sistemas de GPS que permiten un rastreo y seguimiento en vivo de cada una de las 765 bicicletas, más el candado smartlock", entre otros, lo que presionan con el precio hacia arriba.

En el sitio web del BiciTran, entre las características marcadas, señalan que cuenta con luz trasera y frontal para mayor visibilidad, caja de seguridad para alojar el candado bluetooth con dispositivo de rastreo en tiempo real y comunicación; tuercas antivandálicas para asegurar la integridad del vehículo; soporte doble para mayor estabilidad; cuadro de aluminio "resistente, de bajo peso y el más utilizado en la industria de las bicicletas"; timbre incorporado al manubrio y con control de 3 velocidades; y un canasto personalizado "con panel solar integrado para alimentar el candado electrónico".