Basta de circo: bienvenido el debate

La política se volvió un espectáculo porque, en muchos casos, dejó de ser una herramienta para transformar la realidad y pasó a ser un medio para acumular visibilidad. En una era dominada por las redes sociales y el consumo inmediato de contenido, algunos dirigentes entendieron que escandalizar rinde más que argumentar. Así, la escena política se llena de provocaciones calculadas, frases altisonantes y escenografías vacías, pensadas no para convencer al otro, sino para generar impacto. El problema es que, en ese camino, se pierde lo esencial: la vocación de servicio, el compromiso con lo colectivo y la responsabilidad de representar con seriedad.

El espectáculo de la política pareciera no empezar frente a las cámaras ni mucho menos; muchas veces se cocina puertas adentro, en disputas internas entre dirigentes que no compiten por ideas, sino por cuotas de poder. Se enfrentan en internas feroces, más preocupados por escalar posiciones dentro del esquema partidario que por representar a la ciudadanía. Lo que finalmente se muestra al público es apenas la puesta en escena de una lucha cuyo único fin es llegar arriba para sostener el show, no para transformar realidades ni dar respuestas concretas.