Banda de los mendocinos: confirmaron a Comodoro Py para investigar a Facundo Leal por presunto narcotráfico

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín puso fin a una disputa de competencia entre el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, y el Juzgado Federal Nº 6 porteño, subrogado por Daniel Rafecas , originada tras el hallazgo de ketamina, cristal MDMA, éxtasis y cocaína durante un allanamiento realizado a fines de mayo en un departamento del ex titular de Arsat y del Orsna, Facundo Leal , ubicado en el barrio de Palermo.

El magistrado Marcelo Fernández coincidió con la postura sostenida por el fiscal ante esa instancia, Pablo Hernán Quiroga, que había señalado que la investigación debía quedar en manos de la Justicia Federal porteña. El tribunal de alzada también destacó que las medidas adoptadas inicialmente por el juez Lino Mirabeli respondieron a la urgencia derivada del secuestro de los estupefacientes y que posteriormente se dispuso la extracción de testimonios para abrir un expediente independiente.

El operativo formaba parte de una investigación más amplia por presuntas irregularidades en contrataciones estatales y posibles hechos de corrupción vinculados al paso de Leal por organismos públicos.

Según surge del fallo al que tuvo acceso MDZ , el camarista Fernández consideró que el presunto delito vinculado a los estupefacientes constituye un hecho autónomo respecto de la causa principal que se tramita en San Isidro.

Por ese motivo, Fernández entendió que correspondía escindir la investigación y aplicar el criterio territorial previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, que establece que debe intervenir el juez de la jurisdicción donde se habría cometido el delito. En este caso, la droga fue secuestrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa se originó a partir de un allanamiento realizado el 27 de mayo en el departamento que Leal posee sobre la calle Ortiz de Ocampo, en Palermo. Durante el procedimiento, la Policía Federal encontró distintas sustancias estupefacientes, entre ellas 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de éxtasis y 14 gramos de cocaína. También fueron secuestrados elementos que los investigadores consideran compatibles con tareas de fraccionamiento de drogas.

En el inmueble de Palermo se incautaron alrededor de 650.000 dólares en efectivo, mientras que en otro allanamiento realizado en Mendoza fueron hallados aproximadamente 1,7 millones de dólares adicionales. El total secuestrado superó los 2,5 millones de dólares. Los investigadores también encontraron equipos tecnológicos de uso profesional vinculados a tareas de inteligencia y vigilancia, documentación contable, dispositivos electrónicos y claves de acceso a activos digitales.

La defensa de Leal sostuvo que las sustancias halladas estaban destinadas al consumo personal y rechazó que existan pruebas de comercialización. Sin embargo, la Justicia entendió que los elementos reunidos justificaban la apertura de una investigación específica bajo la Ley de Estupefacientes.