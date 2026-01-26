Bajo la lluvia en Mar del Plata, Milei le envió un mensaje al Congreso: "Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables"

En el marco de una lluviosa noche en Mar del Plata y tras su regreso por su participación en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei encabezó este lunes una recorrida por el centro de la ciudad costera , donde fue recibido por, al menos, dos mil simpatizantes.

Sin menciones a la temporada de verano, que ponderó en redes, el mandatario hizo referencia al “Tour de la gratitud”, actividad que repite desde finales del 2025 por distintos puntos del interior, con motivo del triunfo electoral en las elecciones legislativas.

“Quiero darles las gracias porque en septiembre tuvimos el traspié, pero en esta sección ganamos. Quiero darles las gracias por habernos acompañado. Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña”, aseguró el líder libertario, quien se mostró por las coquetas calles de la zona comercial Güemes, donde solo llegó a caminar escasos metros por razones de seguridad y por una avalancha de personas que se abalanzaban sobre la comitiva oficial.

En un discurso que no superó los dos minutos y subido a un vehículo donde usó un megáfono, se refirió a las sanciones logradas en sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre y envió un mensaje para la reanudación del debate legislativo en febrero, cuando se trate el proyecto de reforma laboral: “Aprobamos el Presupuesto 2026 por ley. Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros. Ya hemos aprobado la ley de inocencia fiscal, ahora todos vamos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. A la vez, ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y para la modernización laboral, por lo tanto, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que la Argentina vuelva a ser grande otra vez.”.

“También para estas sesiones extraordinarias estamos mandando la baja en la edad de imputabilidad porque en la Argentina el que las hace las paga. Delito de adulto, pena de adulto. Además, estamos incrementando todas las penas del código penal”, señaló el jefe de Estado, quien se mostró rodeado de su hermana Karina Milei , el ministro de Interior, Diego Santilli , el legislador y armador bonaerense, Sebastián Pareja y la diputada Juliana Santillán , quien es una dirigente local.

Milei, quien evitó hablar con MDZ y otros medios presentes en la actividad, se dedicó a saludar a los cientos de libertarios que concurrieron a la cita. El presidente llegó una hora más tarde del horario previsto, ingresó por la calle Alvear y caminó menos de 20 metros. Protagonizó "pogos" que derivaron en múltiples empujones a sus seguidores, muchos de ellos golpeados y hasta con caídas en el pavimento por la multitud agrupada y el accionar de Casa Militar y un grupo informal de seguridad, sin identificación que se dedicó a empujar a todo aquel que podría estorbar el camino de Milei y sus funcionarios.

En medio de un clima de euforia y de descontrol durante varios tramos, la policía debió intervenir para detener a algunas personas que se dedicaron a robar decenas de celulares y otras pertenencias a quienes estaban en los alrededores. MDZ pudo constar uno de esos momentos.

El detenido por el robo de celulares en plena recorrida de Milei. El detenido por el robo de celulares en plena recorrida de Milei.

Una hora antes, se produjeron momentos de tensión entre los militantes oficialistas un grupo de jubilados que se mostró en contra de la llegada del mandatario a la ciudad. Hubo insultos, cánticos y cruces cara a cara. Esa marcha anti Milei terminó media hora antes del arribo del fundador de LLA.

Cruces en el acto de Javier Milei en Mar del Plata

Cómo sigue la agenda de Milei en Ma del Plata

La agenda presidencial en Mar del Plata continuará el martes con la primera edición 2026 de la Derecha Fest, un encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa. A diferencia de ediciones anteriores —que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba— el evento será de acceso libre y gratuito, con inscripción previa.

Además de Milei, participarán del encuentro el politólogo Agustín Laje, la diputada nacional Lilia Lemoine, el senador bonaerense Guillermo Montenegro y el biógrafo presidencial Nicolás Márquez.

La estadía del jefe de Estado en la ciudad incluirá también una actividad de carácter personal. El martes por la noche, Milei volverá al Teatro Roxy para asistir a la obra Fátima Universal, protagonizada por su expareja Fátima Florez, en una función anunciada como “súper especial”.