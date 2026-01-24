¿Baja de edad de imputabilidad en Argentina? El Código Penal en el centro del debate tras el caso Monzón

Martín Menem confirmó que impulsarán la baja de edad de imputabilidad este año como parte de la Reforma del Código Penal, tras el caso de Jeremías Monzón.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de edad de imputabilidad durante el transcurso de este año. Además, como parte de la Reforma del Código Penal, Menem señaló que esta decisión política responde a “un mandato claro”.

Este fue expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de “tolerancia cero” ante el delito que sostiene el oficialismo. El caso del crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por menores, también influyó en la decisión.

En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal.

No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición. pic.twitter.com/jCDpfKsPS5 — Martin Menem (@MenemMartin) January 24, 2026

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.