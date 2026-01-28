Aviones de EE.UU.: Santiago Caputo estalló contra la oposición y habló de "zurdos" y "oligofrénicos"

Tras la llegada de aviones militares de Estados Unidos a Tierra del Fuego, el asesor presidencial Santiago Caputo estalló contra la oposición por las críticas al Gobierno y, en una dura publicación en X, los calificó de “oligofrénicos”, “zurdos” e “histéricos”.

En los últimos días, distintos sectores de la oposición encendieron las alertas por el arribo de aeronaves con delegaciones bipartidarias de la Cámara de Representantes norteamericana a Neuquén y Tierra del Fuego, lo que derivó en denuncias por una supuesta falta de información oficial y cuestionamientos en torno a la soberanía nacional.

Ante la catarata de críticas, el asesor libertario salió con los tapones de punta en redes sociales. “Aparentemente un selecto grupo de oligofrénicos que nada dijeron del Memorándum con Irán y de la entrega de soberanía que implicaba cederle un terreno sin control ni participación argentina a una potencia extranjera se ponen histéricas porque una comitiva de la primera potencia mundial y principal socio estratégico de la nueva Argentina viaja a nuestro país”, lanzó.

En su descargo, Caputo también apuntó contra los medios de comunicación, a los que acusó de amplificar las críticas por tener “las editoriales cooptadas por zurdos”, a quienes volvió a equiparar con “oligofrénicos”.

El malestar opositor se profundizó luego de que un avión Boeing C-40 Clipper aterrizara este lunes en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas, en Tierra del Fuego, para el arribo de una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Según se informó, la visita oficial incluyó “reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

De manera inmediata, referentes del kirchnerismo denunciaron que no hubo una comunicación oficial previa sobre la llegada de los congresistas, por lo que enviaron un pedido de informes al Senado para que la administración de Javier Milei brinde explicaciones formales.

La polémica se da en medio de la intervención del Gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia, una medida que profundizó las tensiones con la administración de Tierra del Fuego y reavivó el debate político sobre la soberanía y la política exterior de la gestión libertaria.

El conflicto se agravó aún más este martes con la llegada de una segunda comitiva desde Estados Unidos, integrada por una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, encabezada por el congresista Tim Walberg.

La agenda del grupo incluye reuniones con funcionarios nacionales y recorridas para conocer las políticas argentinas en materia de educación, desarrollo de la fuerza laboral, ciberseguridad y los marcos de gobernanza vinculados a la inteligencia artificial, en un contexto de creciente alineamiento entre el Gobierno de Javier Milei y la administración estadounidense.