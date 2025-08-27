Autoridades de mesa: cómo me puedo postular y cómo es la designación

Cada elección mueve a miles de personas. Entre ellas, las autoridades de mesa son las que garantizan que el proceso se desarrolle con normalidad. Son quienes abren la mesa, reciben a los votantes, controlan que todo funcione y, al final del día, cuentan cada voto. Sin su trabajo, no habría acto electoral posible.

Para cubrir esa función, la Justicia nacional abre un registro donde los ciudadanos pueden anotarse de manera voluntaria. La inscripción es sencilla, pero es importante aclarar algo: apuntarse no significa quedar designado de inmediato. La decisión final pasa por un sorteo y la evaluación de la Secretaría Electoral de cada distrito.

El procedimiento se realiza en línea. En la página oficial de la Junta Nacional Electoral aparece un formulario en el que se ingresan los datos personales . Allí se puede optar por postularse para la próxima elección, dejar la inscripción para futuros comicios o bien actualizar la información de un registro ya existente.

Un punto clave es el documento. Antes de empezar, hay que contar con una copia digitalizada completa del DNI en formato PDF. El sistema la solicita como condición indispensable para poder avanzar. Sin ese archivo, el trámite no puede completarse.

El sorteo que define a los designados

Quienes se anotan como voluntarios no tienen asegurada la designación. La Secretaría Electoral Nacional revisa cada inscripción y luego, para garantizar imparcialidad, se realiza un sorteo que incluye tanto a postulantes como a ciudadanos que son convocados de manera aleatoria. Este mecanismo es el que asegura que no haya favoritismos ni discrecionalidad en la elección de las autoridades.

No es un rol menor, porque de su trabajo depende en gran medida que todo se desarrolle con transparencia. Además de la experiencia, existe un reconocimiento económico establecido por la Justicia Electoral. Sin embargo, para muchos, el valor más importante es la satisfacción de participar activamente en un momento clave para la vida política del país. Para anotarse como postulante lo podés hacer en el siguiente link: www.padron.gov.ar/cne_autoridad/.