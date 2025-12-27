Aumentos y bonos: cómo cierran el 2025 los sueldos municipales en Mendoza

Termina el año 2025 y llegan los balances de fin de año, entre los que se encuentran también los económicos y salariales. En este caso, la mayoría de los departamentos de Mendoza otorgaron incrementos de sueldos que han sido superiores por ahora a la inflación que ha medido tanto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), como así también la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza.

Con estos porcentajes, todas las comunas que contestaron las consultas de MDZ Online (11 de 18) informaron aumentos por encima de la inflación en este 2025.

Sin embargo, es importante marcar que los sueldos de los trabajadores municipales son los más bajos de los que se pagan a nivel Estado (departamental, provincial y nacional) y en la extensa mayoría se componen de salarios básicos muy bajos, acompañados de bonos no remunerativos ni bonificables mes a mes para engrosar los bolsillos de los empleados.

En el caso de Guaymallén , desde la comuna informaron que el incremento anual ha llegado al 49%, lo que significa que está por encima de los datos inflacionarios con los que finalizaremos este 2025.

Entre las últimas subas, se aumentó un 2% sobre la asignación de clase en noviembre, más otro 2% en diciembre y también otro 2% en enero (todas con base de cálculo al último sueldo percibido). El mismo incremento del 2% se da para noviembre, diciembre y enero del ítem refrigerio.

Entre las cláusulas acordadas, está previsto que cada vez que la inflación supere los porcentajes acordados mes a mes, se reabrirán paritarias; y que la próxima discusión entre las partes previstas se dará en la primera quincena de febrero.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, los municipales recibieron incrementos en los últimos meses del 6% en septiembre, más el 4% en octubre, noviembre y diciembre (acumulativos sobre la asignación de clase de la categoría A).

El esquema incorporó también mejoras en distintos adicionales, como en aquellos quie realizan "operativos de fin de semana" que pasaron a percibir $100.000 de bono a partir de septiembre, mientras que el ítem “ventanilla única” se incrementó un 25%. También hubo subas en adicionales para los que realizan tareas en el cementerio; así como además a los choferes. El valor de la hora remunerada por evento especial fue otra que aumentó.

image

Por otro lado, la comuna realizó una actualización integral de las asignaciones familiares en distintos ítems.

En el departamento de Las Heras, los salarios municipales también crecieron por encima de la inflación acumulada del año.

La evolución salarial del básico pasó de $150.000 en diciembre del 2024 a $192.000 en este mes en la clase A (ingresante), lo que representó una suba del 28% interanual.

Además, el bono "gratificación", que es no remunerativo ni bonificable que perciben todos los municipales, pasó de $120.000 en diciembre del año pasado a $242.000 este mes, es decir, un 100% más en este 2025.

En términos de la evolución del sueldo bruto mínimo, tomando como ejemplo un salario clase A, con presentismo, sin antigüedad y con el bono gratificación, pasó de $285.000 en diciembre del 2024 a $454.000 en este diciembre, suba del 59,2%.

Teniendo en cuenta que la inflación por Indec en noviembre acumuló un 27,9% y la interanual fue del 31,4%, desde el municipio indicaron que "el salario municipal mínimo creció casi el doble".

Los salarios en Luján también han ido por encima de la inflación. En marzo y en mayo hubo aumentos del 10% cada mes, mientras que se resolvió que desde julio a diciembre se calcularía la suba en proporción al aumento inflacionario por parte del Indec "dos meses inmediatos anteriores al que corresponda a la liquidación respectiva".

Además de las subas salariales, impactan bonos que se pagan todos los meses, en el cual arrancaron en $100.000 en enero y que subieron a $200.000 a partir de marzo hasta la fecha. También hubo bonos extra (ver aparte).

Siguiendo en el Gran Mendoza, Lavalle incrementó los haberes del personal de planta y del temporario en un 65%, informaron desde el municipio, a los que además se sumaron bonos. "El aumento se ve reflejado en el básico que en la categoría inicial (clase A) en diciembre 2024 su básico era de 133.562,49 y a diciembre de este año es 220.375,25", dijeron a MDZ Online.

Los bonos mensuales arrancaron en $100.000 de enero a marzo; mientras que subió a $150.000 a la fecha.

En el sur provincial, en San Rafael informaron que hacia enero el aumento al básico habrá llegado a un porcentaje cercano al 30%, más allá de la suba de los bonos regulares que se pagan todos los meses, más los extraordinarios.

Los empleados municipales de San Rafael recibieron el total del aumento sobre el básico. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael Empleados municipales de San Rafael. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael

Los bonos llegaron a un monto de $120.000 en octubre, subió a $130.000 en noviembre y $150.000 a diciembre.

En Tupungato, durante el año 2025 los empleados municipales recibieron un aumento acumulado del 34% entre enero y diciembre. El básico de clase A cerró diciembre en $224.000 y se definieron subas del 2% en enero y otro 2% en febrero, por lo que llegará el básico a $232.000.

Como puntos importantes, sumaron en la comuna valletana que el ítem de mayor dedicación "lo percibe casi el 90% de los municipales" y que hay dos nuevos adicionales, que son el ítem fin de semana, que es de $88.000 y el ítem por permanencia, por $110.000.

Desde Tunuyán se limitaron a informar que en los últimos meses la suba llegó al 10% y que las subas están por encima de la inflación.

Desde Junín informaron que el incremento en términos reales este 2025 fue del 43,05%, más allá de los que se otorgan todos los meses, que están en el orden de los $200.000, por lo que se cerrará el año con una suba por encima de la inflación.

Las subas salariales de Rivadavia también estuvieron por encima de la inflación en este 2025. Comprendieron una suba del 6% en abril y otro 6% en mayo; a los que se sumaron un 13% en tramos entre julio y septiembre. Además, se aplicaron incrementos del 3% en octubre y otro 3% en noviembre.

En el caso de Santa Rosa, dieron solamente la información que el incremento salarial a la fecha ha sido del 30% y que se sumaron "bonos que se otorgaron en enero, abril, julio, septiembre y noviembre".

El resto de las comunas fueron consultadas por MDZ Online pero no dieron información al respecto.

Bonos de fin de año y de Reyes para los municipales

Con relación a los bonos extraordinarios, en la Ciudad de Mendoza se pagó el "Bono al Empleado Municipal" de $300.000, abonado en dos tramos —$100.000 en octubre y $200.000 en noviembre—; pero habrá en enero el famoso "Bono de Reyes Magos", también de $300.000, destinado a los trabajadores del escalafón municipal, que se pagará en dos cuotas: $200.000 el 5 de enero y $100.000 el 12 de febrero.

En el caso de Godoy Cruz, se informó sobre los bonos de fin de año, que excluye a los funcionarios, y se compuso de $100.000 para el día del empleado municipal en noviembre, más un bono de fin de año de 80.000 en diciembre y otro de $120.000 que se abonará en enero.

En Guaymallén, en noviembre se pagó un bono del día del empleado municipal por $150.000 y un bono compensación y estímulo por $310.000. Este mismo bono fue de $200.000 en diciembre, mientras que en enero se pagará un bono de Reyes que llegará a los $450.000, el más alto a nivel municipal.

acceso este condor municipales guaymallen Municipales de Guaymallén. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En Las Heras se dispuso un bono extraordinario de un total de $296.000, que se compone de $121.000 con el medio aguinaldo (compensación por impacto del bono Gratificación), $75.000 del bono Navidad, y $100.000 del Bono Reyes.

Luján de Cuyo tiene bonos extraordinarios que se suman al bono estable de $200.000.

Aquí entraron el de $80.000 para el día del niño en agosto más otros $80.000 en septiembre. En octubre se pagó el "bono día de la madre" por $120.000 y en noviembre fueron $120.000 por el día de los municipales.

El bono de fin de año se pagó el 15 de diciembre y fueron $180.000. El 15 de enero se abonará otro por $180.000 y en febrero será de $150.000.

Lavalle suma también bonos extraordinarios para fin de año, además de los que acompañan el básico. Se entregó un bono por $90.000 y para enero está previsto entregar un bono de Reyes de $170.000.

En el sur, San Rafael ofrecerá, al margen del bono regular de $150.000, uno de $50.000 en diciembre; y habrá otro por $300.000 que se pagará el 3 de enero.

Tupungato otorgó un bono de $100.000 en agosto y otro también de $100.000 en noviembre, y se prevé otorgar un bono de Reyes para enero, del cual "aún no se ha definido el monto".

Otra de las comunas del Valle de Uco, Tunuyán, definió que el bono de Navidad fue de $25.000 y el de Reyes será de $150.000.

En el Este provincial, particularmente en Junín, se informó que habrá un bono extraordinario que será de $150.000 y se pagará en enero.

Otra comuna esteña, como Rivadavia, también decidió el pago de un bono de fin de año por $150.000.