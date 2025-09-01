Así será la boleta única de candidatos a diputados nacionales en Mendoza

La Junta Electoral Nacional definió el modelo de boleta única que se utilizará en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en Mendoza . Los comicios nacionales presentarán una oferta de ocho espacios políticos que presentarán candidatos a diputados nacionales en representación de la provincia.

La boleta única nacional tendrá ocho columnas con los aspirantes al Congreso de la Nación de las ocho fuerzas lanzadas a la carrera electoral en Mendoza. En primer lugar de izquierda a derecha se ubicará el frente peronista Fuerza Justicialista Mendoza, seguido por el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Movimiento al Socialismo, Frente Libertario Demócrata, Alianza Defendamos Mendoza-Provincias Unidas y más a la derecha se ubicará la Alianza La Libertad Avanza.

En la parte superior de la papeleta figurarán los datos del distrito, sección, circuito y mesa correspondientes a la elección de medio término y se detallará que se trata de las Elecciones Nacionales 2025 del 26 de octubre. Vale recordar que el dorso de la boleta única nacional será de color celeste y la urna nacional estará identificada con el mismo color.

En cada columna aparecerán en orden descendente el número de la lista, el nombre de la agrupación y el logo de la alianza o partido sobre un fondo distintivo para cada espacio.

Fuerza Justicialista Mendoza estará identificada con el color celeste; el Frente Verde con el verde; Protectora con el negro, celeste y rojo; el FIT con el rojo; el MAS con el celeste y rojo; el Frente Libertario Demócrata con el azul, blanco y celeste; Provincias Unidas con el naranja; y La Libertad Avanza con el violeta.

boleta elecciones mendoza 2

Más abajo en cada columna habrá un cuadrado blanco sobre el cual se deberá realizar la marca para votar a la opción elegida en el marco del proceso electoral.

Debajo de ese cuadrado se encontrarán pequeñas fotos de los dos principales candidatos de cada una de las agrupaciones políticas que compiten en estos comicios. Solamente aparecerá en blanco en ese segmento el Movimiento al Socialismo (MAS) que no presentó las imágenes de sus candidatos.

Sobre la parte inferior de la boleta única en cada columna se incluirán los nombres de los cinco candidatos a diputados nacionales que presentará cada espacio político para las elecciones en Mendoza.

Todos los candidatos a diputados nacionales 2025

Alianza La Libertad Avanza

Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, María Metral Asensio, Mauricio Pinti

Fuerza Justicialista Mendoza

Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta

Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza

Jorge Difonso, Flavia Manoni, Jorge Palero, Gisella Talquenca y Luis Gabriel Escobar

Frente Verde

Mario Vadillo, Belén Bobba, Dugar Chappel, Oriana Torres y Maximiliano Muñoz.

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile, Mariel Maestri, Gastón Pescarmona, Ángeles Bermejo y Federico Raffetto

Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad

Micaela Blanco Minoli, Nico Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros, Fernando Flores, Pamela Miranda, Nahuel Díaz y Lis López.

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky, Carlos Jesus Sebastián Zelada, María Inés Rojas, Mateo Adrián Matas, Laura Griselda Urzi