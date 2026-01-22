Arrancó la campaña: qué muestran los oficialismos para las elecciones municipales

La campaña para las elecciones municipales empezó el domingo pasado . Las comunas de San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Maipú y Luján de Cuyo eligen concejales el 22 de febrero próximo. Los oficialismos ya se muestran activos.

Algunos la tienen más fácil que otros, pero un objetivo común: obtener la mayor cantidad de ediles - renuevan la mitad del Concejo, es decir entre 6 o 5, según el número- para asegurarse en los dos próximos años una gestión sin sobresaltos.

Festivales, obras a inaugurar y sus respectivas vendimias, abundan. Además, el contacto con los vecinos no sólo en manos de los candidatos sino especialmente de los intendentes.

Esteban Allasino decidió sumarse a Cambia Mendoza, el oficialismo provincial. El intendente de Luján de Cuyo es del PRO, partido que había dejado de ser parte del Gobierno hace casi tres años. Tras la decisión que tomó, no para de hacer gestos que muestran que está bien compenetrado con los funcionarios del Ejecutivo y que su alianza irá más allá de las elecciones municipales.

Una de esas muestras las dio la semana pasada cuando el ministro del Interior, Diego Santilli y el gobernador Alfredo Cornejo estuvieron en su departamento con él. Anunciaron el inicio del funcionamiento de la primera etapa del Hospital de Luján de Cuyo, una obra largamente esperada por la comunidad y que comenzará a brindar atención a partir del domingo 1 de febrero.

Además, Allasino recibió funcionarios provinciales y licitará la tercera trocha del acceso sur.

Natalio Mema y Allasino

Maipú, se lanza su campaña con todo la semana próxima

El peronista Matías Stevanato arrancó la campaña pero pondrá un pie en el acelerador la semana que viene. La obra pública, tanto plazas, rutas y obras de saneamiento serán claves en estos días.

El intendente se muestra en las redes activo haciendo anuncios de repavimentación. Además, hay espectáculos en el departamento que se han intensificado durante el verano: un ciclo de rock que se llena todos los miércoles con bandas que generalmente hacen convers y mucho teatro en el Imperial que queda en pleno centro maipucino.

Rivadavia, anuncia obras y apuesta a su festival camino a las elecciones

El intendente Ricardo Mansur, del partido departamental Sembrar, esta semana se mostró con las reinas de la Vendimia distritales, en un desayuno real. Pero además, anunció un plan de obras y la gestión está enfocada en el icónico festival Rivadavia le canta al país.

Rivadavia le canta al país

Santa Rosa y La Paz, con los intendentes a la cabeza de la campaña

Flor Destéfanis en Santa Rosa y Fernando Ubieta en La Paz, son centrales en sus respectivos departamentos. Tanto es así que en las elecciones del 26 de octubre pasado fueron los únicas dos comunas donde no ganó La Libertad Avanza sino que lo hizo el peronismo

Ahora ambos se ponen la campaña al hombro con caminatas y presencia en los barrios. Destéfanis es de usar más activamente las redes, así que muestra en su cuenta de Instagram cada movimiento.

Los hermanos Félix en bloque para ganar las elecciones en San Rafael

Como se sabe, San Rafael no sólo elige concejales sino que también convencionales municipales que redactarán la carta orgánica- una especie de constitución- del municipio- . Quienes encabezan la campaña son dos personas. Uno, por ser el primer candidato a convencional por el peronismo: Emir Félix, actual diputado nacional, presidente del PJ provincial y además, exintendente del departamento y además, su hermano, el actual jefe comunal Omar Félix.

Ambos ya se muestran en bloque para asegurarse el triunfo en el departamento que gobiernan desde el 2003.San Rafael tiene 12 concejales: 6 del bloque Justicialista, 5 del bloque Cambia Mendoza y 1 del bloque Libertario.

En las elecciones de febrero de 2026 se renovará la mitad del Concejo. Terminan su mandato: Barcudi, Pamela Torres y Mariano Cámara, del peronismo; y Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo, del radicalismo. Por eso, están muy atentos desde el oficialismo en cómo van los números para esta elección y porque simbólicamente también necesitan ganar.