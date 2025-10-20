Argentina y el FBI firmaron acuerdos para combatir al terrorismo y al crimen organizado

El ministerio de Seguridad destacó la alianza estratégica con EE.UU. para enfrentar crimen organizado y modernizar la seguridad nacional en el país.

La Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Alejandra Monteoliva, y el Secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, firmaron junto al FBI dos acuerdos de cooperación estratégica.

Los convenios buscan fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado y fueron anunciados este lunes por el ministerio argentino.

En qué consisten los acuerdos Ministerio de Seguridad Cuenta de X @MinSeguridad_Ar “El primer acuerdo, vinculado con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), apunta a fortalecer el intercambio de información y la cooperación en la identificación de grupos terroristas, su financiamiento y redes criminales”, señaló Monteoliva durante la ceremonia de firma. Este convenio busca mejorar la capacidad argentina para prevenir amenazas y responder de manera coordinada ante riesgos internacionales.

El segundo convenio se centra en la reforma de la Policía Federal Argentina. Según Neiffert, “este acuerdo fortalece la capacitación, el desarrollo tecnológico y el apoyo técnico del FBI al Departamento Federal de Investigaciones (DFI)”, con el objetivo de modernizar las investigaciones y optimizar recursos en la lucha contra el crimen organizado.

“Estos convenios refuerzan nuestro trabajo conjunto en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, aseguró Monteoliva, destacando la importancia de la cooperación internacional para garantizar la seguridad nacional.