Argentina y el FBI firmaron acuerdos para combatir al terrorismo y al crimen organizado
El ministerio de Seguridad destacó la alianza estratégica con EE.UU. para enfrentar crimen organizado y modernizar la seguridad nacional en el país.
La Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Alejandra Monteoliva, y el Secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, firmaron junto al FBI dos acuerdos de cooperación estratégica.
Los convenios buscan fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado y fueron anunciados este lunes por el ministerio argentino.
En qué consisten los acuerdos
“El primer acuerdo, vinculado con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), apunta a fortalecer el intercambio de información y la cooperación en la identificación de grupos terroristas, su financiamiento y redes criminales”, señaló Monteoliva durante la ceremonia de firma. Este convenio busca mejorar la capacidad argentina para prevenir amenazas y responder de manera coordinada ante riesgos internacionales.
El segundo convenio se centra en la reforma de la Policía Federal Argentina. Según Neiffert, “este acuerdo fortalece la capacitación, el desarrollo tecnológico y el apoyo técnico del FBI al Departamento Federal de Investigaciones (DFI)”, con el objetivo de modernizar las investigaciones y optimizar recursos en la lucha contra el crimen organizado.
“Estos convenios refuerzan nuestro trabajo conjunto en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, aseguró Monteoliva, destacando la importancia de la cooperación internacional para garantizar la seguridad nacional.
Expertos en seguridad consideran que estas iniciativas marcan un paso significativo en la modernización de los organismos de inteligencia y policiales del país, al tiempo que consolidan los lazos estratégicos con Estados Unidos en materia de seguridad.