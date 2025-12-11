Aparece un nuevo candidato "tapado" para presidir la UCR: qué gobernadores lo apoyan

El radicalismo elige mañana a su nuevo presidente. La reunión del plenario del Comité Nacional partidario se da en un momento de crisis que la UCR quizás nunca vio antes en toda su centenaria historia.

El bloque de diputados nacionales puros del radicalismo hoy se ve reducido a solo seis miembros. El resto de los radicales partieron a otros bloques como el de La Libertad Avanza o armaron bloque propio, como el de la bonaerense Karina Banfi.

Para entender la dimensión de la crisis de identidad de la UCR basta recordar que en su momento de gloria, en los ochenta, solo por la Capital Federal el radicalismo tenía entre seis y siete diputados.

Es curioso porque, al mismo tiempo, la situación de disolución partidaria tiene una contracara: el partido tiene hoy cinco gobernadores que responden al sello partidario y un collar de intendentes que mantiene poder en todo el país. El problema, entonces, es la disolución de la idea de unidad, ya que muchos de ellos negocian hoy directamente con el gobierno de Javier Milei las cuestiones de supervivencia de sus gestiones.

En el Senado la situación es similar con un bloque que no responde el línea con el hasta ahora presidente partidario, Martín Lousteau, y no por diferencias de estrategia sino directamente de fondo en cuanto a qué leyes aprobar o rechazar.

UCR: ¿Quién es el nuevo candidato "tapado"?

Frente a este esquema aparece ahora la chance de un acuerdo de todos los gobernadores radicales que se agrupan en Provincias Unidas- es decir, Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro-, a los que se suman el movimiento Evolución y el jujeño Gerardo Morales para colocar a Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto, en la conducción del partido.

El objetivo, dicen, es mostrar un proceso de renovación con un dirigente de 36 años que puede mostrar una gestión exitosa como intendente gobernando una ciudad grande (la tercera de Santa Fe) y con impronta productiva.

Chiarella, además, puede mostrar un activo que ahora le gusta sacar a la luz a todo candidato (cuendo puede) y que es una nueva marca de calidad que instaló Javier Milei en la política: en su municipio tiene superávit desde hace seis años. Además, fue reelecto con el 83 % de los votos en 2023.