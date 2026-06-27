Amenaza de bomba en la quinta presidencial de Olivos: Milei está dentro y hay un fuerte despliegue policial

Un gran operativo policial se desarrolló en la quinta de Olivos ante una amenaza de bomba. Hasta el momento no hubo información oficial sobre lo ocurrido.

La noche en Olivos sorprendió a los vecinos por un importante despliegue de fuerzas de seguridad en el perímetro de la Quinta Presidencial ante una amenaza de bomba en el lugar que obligó a un fuerte operativo policial.

Aunque hasta el momento no trascendió información oficial sobre el motivo del operativo, la presencia de carros de bomberos, patrulleros, efectivos policiales y canes especializados llamó la atención de quienes circulaban por la zona.

Según pudo observarse en el lugar, el procedimiento presenta características similares a los que habitualmente se llevan adelante ante una amenaza de bomba. Los efectivos realizaron inspecciones en distintos sectores de la residencia presidencial, mientras los móviles de emergencia permanecieron apostados en los accesos a la quinta.

Como parte del operativo, las calles adyacentes a la Quinta Presidencial de Olivos fueron cerradas al tránsito, lo que generó demoras y un importante movimiento de personal de seguridad en la zona. Vecinos registraron con sus teléfonos el despliegue y compartieron imágenes en redes sociales.