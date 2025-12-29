Allanaron a la mamá del dueño de Sur Finanzas y complica al Chiquita Tapia

Sur Finanzas quedó una vez más en el centro de la atención judicial. Claudio Chiqui Tapia quedó en la mira por su vínculo con la financiera.

La Justicia ordenó un nuevo allanamiento vinculado a la causa por la presunta compra irregular de US$1.400 millones durante el cepo cambiario, una investigación que vuelve a colocar al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, bajo presión. Esta vez, el operativo se realizó en la casa de la madre de Ariel Vallejo, financista y dueño de Sur Finanzas, la firma señalada como eje de las maniobras.

El procedimiento se ejecutó por orden de la jueza federal María Servini y estuvo a cargo de la Policía Federal. Los agentes buscaban secuestrar celulares y documentación con el objetivo de reconstruir el circuito financiero investigado y determinar si hubo fraude cambiario mediante la compra de dólares sin justificación y su posterior reventa en el mercado informal.

Claudio Tapia con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Claudio Tapia con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas ¿Quién es el dueño de Sur Finanzas y cuál es su relación con Chiqui Tapia? Vallejo, señalado por sus vínculos con Tapia, figura como el principal apuntado en el expediente que analiza operaciones inconsistentes con el marco regulatorio vigente durante el cepo. Sur Finanzas ya había sido investigada en otras instancias judiciales: una causa federal iniciada en 2021 por maniobras con el dólar, una denuncia de la PROCELAC por presunto lavado de activos y otra impulsada por la DGI por movimientos fiscales irregulares y uso de sociedades sin capacidad económica real.

Este allanamiento se suma a operativos previos que incluyeron búsquedas en la sede de la AFA y clubes, en el marco de causas que indagan posibles vínculos entre fondos del fútbol y circuitos financieros informales. La Justicia también analiza compras de propiedades vinculadas al entorno de Tapia, aunque esos expedientes avanzan por separado.

Con el operativo en Banfield, la investigación busca sumar evidencia documental y digital para determinar el nivel de responsabilidad de Sur Finanzas y su red de contactos. El nombre de Tapia vuelve a aparecer como referencia política y deportiva dentro de un expediente que, hasta ahora, no dejó imputaciones directas sobre él, pero sí rodea su entorno con una serie de movimientos judiciales que marcan el ritmo de la causa.