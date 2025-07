Alianza entre la UCR y LLA: Javier Milei vendría a Mendoza para la campaña

Petri es parte de la alianza dentro del radicalismo. Por eso hay candidatos de su sector que serán parte de las listas, más allá de los aportes de LLA. Alfredo Cornejo, por su parte, ratificó el apoyo a Milei. "Me siento en la obligación de apoyar a este Gobierno", dijo el gobernador al asegurar que está de acuerdo con el rumbo del país. "Hay aspectos en los que me siento cómodo y otros en los que me siento incómodo y lo he hecho público", aseguró.