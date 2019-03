Algunos radicales "huérfanos" miran con simpatía a De Marchi

La falta de precandidatos del PRO en algunos departamentos y la presencia de dirigentes de la UCR que quieren evitar una "lista corta" en las PASO, podría derivar en un acuerdo entre Omar De Marchi y algunos radicales que quieren gobernar en sus respectivos municipios.

En este contexto, el médico radical Sergio Dragoni, quien pelea por la intendencia de Maipú, podría hacerlo integrando la lista que encabezará De Marchi en las PASO de Cambio Mendoza. Sin embargo, si bien admite que hubo contactos telefónicos, el actual concejal relativizó esta posibilidad.

Si bien Suarez ya se mostró en campaña con otro precandidato (Néstor Majul, actual subsecretario de Seguridad), Dragoni no pierde las esperanzas de llevar al actual intendente de Capital en la lista. "Por ahora no he pensado en otra alternativa. Llegado el momento se verá", sostuvo, ante la consulta de MDZ.

Según pudo reconstruir MDZ consultando fuentes cercanas a los involucrados, De Marchi se habría contactado con Dragoni y le habría propuesto la alianza. Ante esto, el maipucino habría pedido algunos días para evaluar y agotar las posibilidades de llevar a Suarez en la lista.

Por su parte, De Marchi por ahora no ha acordado con ningún referente del PRO en Maipú. Además, Dragoni le solucionaría algunos problemas al lujanino: ya está en campaña, cuenta con equipos técnicos propios y los números de las encuestas hacen que una eventual victoria suya en las PASO sobre Majul no sea improbable.

Una situación similar se da en Guaymallén. Allí, el actual intendente Marcelino Iglesias irá por la reelección y su lista será la que encabece Suarez en las PASO. El resto de los radicales de Cambia Mendoza que quieran ser jefe comunal deberán buscar otro aspirante a la gobernación o presentar una lista corta.

Uno de esos radicales es Fabián Manzur, actual encargado del Centro de Congreso y Exposiciones y quien ya peleó por la intendencia en 2015, perdiendo en las PASO frente a Iglesias. Este viernes, De Marchi y Manzur estuvieron reunidos por más de una hora en la oficinas del segundo y se habló del tema.

"Tenemos una amistad con el Omar. Yo llevaría a los dos en las listas (por Suarez y De Marchi), pero ahora ya no se puede. Estoy en charlas con De Marchi y también con Guillermo Pereyra, del Frente Renovador", confesó Manzur, quien agregó que de concretarse esta alternativa renunciaría a su cargo en el Gobierno.

Ante la pregunta de MDZ, De Marchi consideró que son lejanas las chances de aliarse con Dragoni y Manzur. "Te diría que es muy difícil", respondió el intendente lujanino, más allá de los contactos que tuvo tanto con Dragoni como con Manzur.