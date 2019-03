En su último desayuno de la Coviar como gobernador, Alfredo Cornejo enumeró los logros de su gestión y pidió que "se deje de lado la politiquería barata" y que "dejen de culpar a otros por los problemas de la actividad".

"No podemos obligar con un revólver a los jóvenes para que tomen vino. Nadie hace magia si las políticas de vino no estan enfocadas al consumo. Eso se hace con objetivos claro, cumpliendo metas, no con un decreto", destacó Cornejo.

El gobernador también bromeó con los ex mandatarios que estaban presentes escuchando su discurso. "Va a ser un orgullo y un alivio estar sentado allí abajo, sin ningún rictus de tensión en la cara", los chicaneó.

Gran parte de su discurso Cornejo lo destinó a enumerar los logros de su gestión y los beneficios otorgados al sector vitivinícola. "Hemos realizado un enorme esfuerzo para sentar bases firmes para el futuro. Establecimos un sistema de protección y de mejora competitiva en un contexto macroeconómico adverso", indicó.

No podemos obligar con un revólver a los jóvenes para que tomen vino

Y agregó: "Creamos la Ley de Riesgo Agrícola que protege a los productores contra las inclemencias climáticas. Los productores ya han cobrado el seguro agrícola por las inclemencias de este año, algo inédito".

"Cuando asumimos había 217 bengalas para toda la provincia. Sólo alcanzaban para cinco días de granizo. Dejamos al sistema en total funcionamiento, con cuatro aviones funcionando a pleno y la pirotecnia necesaria para toda la campaña y para la que viene", añadió el gobernador.

"Mendoza está libre de lobesia botrana en un 95%. En un contexto macroeconómico difícil, el esfuerzo del Estado debe redoblarse", resaltó Cornejo, y añadió: "Por esto pusimos en marcha líneas de financiamiento con las tasas más competitivas del mercado".

"Logramos incrementar notablemente las exportaciones y se aprobó un incremento del incentivo fiscal para los exportadores. Logramos la modificación del acuerdo Mendoza - San Juan, luego ratificado por ley, donde se reconoció a las exportaciones de vinos como un mecanismo más de diversificación", siguió enumerando los logros de su gestión el gobernador.

Y completó: "Echarle la culpa al otro sirve para esconder las propias falencias y acusar al resto de los actores de los problemas que tenemos, esto se ve representado en que ni siquiera hay un acuerdo sobre las causas de la actual crisis vitivinícola".

"Argentina no tiene una economía sana hace muchos años. Sinceremos esa situación. Debemos consensuar cómo llegar a esa economía sana", cerró Cornejo.