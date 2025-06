Alfredo Cornejo criticó duramente a una fiscal y Alejandro Gullé ya le pidió el jury de enjuiciamiento

Luego, se determinó una inspección, a cargo de Jorge Rubio, también del MPF, en la que surgió "de manera contundente que el accionar de la Dra. Andrea Lorente evidencia no solo el desconocimiento del Derecho en varios casos sino también el negligente cumplimiento de sus funciones que ha generado graves consecuencias en la Administración de Justicia, vulnerando derechos fundamentales y exponiendo a las víctimas a situaciones de revictimización y desprotección".

Además, se expresó que "la falta de diligencia y el desconocimiento en la calificación de delitos no se trata de hechos aislados sino que, por el contrario, de manera sistemática se ha apartado de modo manifiesto y grosero del marco normativo que debía aplicar".

La fiscal de Malargüe, Andrea Lorente. La fiscal de Malargüe, Andrea Lorente. Ser y Hacer de Malargüe

Para Gullé, "las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves", y detalló que "se ha visto reflejada en los casos en que las víctimas han sido niños, niñas y adolescentes y también en casos de violencia de género, abusos sexuales e, incluso, en supuestos hechos de delitos que involucran a funcionarios públicos o víctimas que han quedao en un estado de absoluta indefensión".

También sostuvo que "la amplitud de los expedientes mal instruidos o, directamente, sin ninguna instrucción, evidencian el mal desempeño que aquí se presenta".

Los fundamentos de Alejandro Gullé contra la Fiscal

Sobre la investigación de diversos delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes y de maltrato infantil, indicó Gullé que "lejos de recibir medidas especiales de protección que les hubieran brindado amparo y seguridad, los niños, niñas y adolescentes víctimas no tuvieron ninguna respuesta por parte del sistema judicial que debía protegerlos".

"La falta de celeridad y compromiso en la tramitación de varias de las causas ha provocado la prescripción de delitos, dejando impunes a los responsables y desamparadas a las víctimas. En otras, aunque no se ha llegado a la prescripción de la acción, la Dra. Lorente no realizó ninguna investigación ni tomó ninguna medida de protección a pesar de que existían varias denuncias referidas a los mismos menores que ponían en evidencia la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban. Sin embargo, ninguna de estas denuncias generó en la Agente Fiscal la toma de conciencia sobre el cumplimiento de sus funciones", planteó.

El procurador expresó que también se encontraron irregularidades "en la tramitación de causas de violencia de género donde la Fiscal no actuó con la debida diligencia reforzada que exigen los Tratados Internacionales en este tipo de investigaciones".

"De la inspección realizada se determinó la existencia de procesos en los cuales no se dispuso la detención del imputado a pesar de corresponder por existencia de condenas anteriores como así también procesos en los cuales no se adoptó ninguna medida de protección hacia las víctimas, llegando incluso algunas causas a finalizar con pedidos de prescripción de la acción penal sin que se haya llevado a cabo ninguna actividad procesal", ejemplificó.

Para Gullé, la fiscal Lorente "ha omitido cumplir con todos los estándares internacionales de protección en casos de violencia de género, estándares a los cuales se ha comprometido el Estado argentino".

"La importancia de castigar estos delitos no radica solamente en dar una respuesta y protección a las víctimas sino también traslada un mensaje a la sociedad de la preocupación del Estado por sancionar estas conductas lesivas", disparó el Jefe de los fiscales.

La crítica de Alfredo Cornejo contra la fiscal

Particularmente esta mañana, el gobernador Alfredo Cornejo criticó algunos casos negativos según su punto de vista, sobre el accionar de algunos magistrados, donde nombró, por un lado, al juez del Juzgado Penal Colegiado nº1, Sebastián Sarmiento; al igual que la fiscal Lorente.

"Tenemos casos del Ministerio Público Fiscal que tampoco están funcionando bien, como por ejemplo la fiscal de Malargüe, que realmente tiene un montón de causas pisadas, no las investiga", apuntó.

Alfredo Cornejo (centro), junto a Omar Félix y Hebe Casado, en San Rafael. Alfredo Cornejo (centro), junto a Omar Félix y Hebe Casado, en San Rafael. Prensa Gobierno

Y lanzó: "No entendemos por qué ya no se ha promovido un jury también allí o cómo no ha renunciado, porque es un funcionamiento muy malo", dijo Cornejo.

Por supuesto, desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que la solicitud de jury ya se había promovido esta mañana.