Alfredo Cornejo apoyó el rumbo del Gobierno, pero pidió volver al consenso de la Ley Bases

Durante su participación en el Coloquio de IDEA, el gobernador analizó la situación política y económica del país y llamó a recuperar el espíritu de consenso que permitió la aprobación de la Ley Bases.

Durante su participación en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el gobernador Alfredo Cornejo analizó la situación política y económica del país y llamó a recuperar el espíritu de consenso que permitió la aprobación de la Ley Bases, al que calificó como “el mejor momento político del Gobierno nacional”. El mandatario mendocino aseguró que ese clima de diálogo es clave para sostener las reformas estructurales que el sector privado y las provincias necesitan para crecer.

El gobernador subrayó que el país no podrá desarrollarse sin un trabajo conjunto entre la Nación y los distritos. En ese sentido, recordó que 18 provincias firmaron el Pacto de Mayo, donde se incluyeron compromisos en materia fiscal, laboral, previsional y educativa. “Hay que volver al estatus político que hizo posible la Ley Bases”, sostuvo Cornejo, quien reiteró que los cambios deben discutirse a través de acuerdos y leyes, no por decreto.

En su análisis económico, el mandatario destacó el logro del equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno, pero advirtió que no es suficiente para impulsar el crecimiento. “Con el equilibrio fiscal solo va a ser difícil avanzar”, remarcó. Según explicó, la sostenibilidad económica debe complementarse con una reforma impositiva y una modernización del sistema de coparticipación que incentive la actividad privada en todo el país.

Cornejo también señaló que muchas provincias dependen casi por completo de los fondos nacionales, lo que desincentiva la producción local. En contraste, mencionó el caso de Mendoza, que -según dijo- logró sostener sus cuentas con buena administración, reducción de impuestos y mejoras en educación y seguridad. Afirmó que Mendoza avanzó sin recibir recursos extraordinarios y que ese modelo debería replicarse en otras jurisdicciones.

El gobernador mendocino reconoció que el Gobierno nacional sigue un rumbo económico correcto, aunque con errores de gestión y comunicación. Consideró que la meta debe ser fortalecer al sector privado, reducir la presión impositiva y mantener un Estado eficiente. “No hay que torcer esa línea”, aseguró Alfredo Cornejo, quien también remarcó que la recuperación económica debe ir acompañada de políticas sostenidas contra el narcotráfico, la corrupción y la economía informal.