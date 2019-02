El intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, advirtió que el peronismo no debe pensar en las PASO como mecanismo para resolver quién será su próximo candidato a gobernador.

"No creo que estén dadas las condiciones para una PASO, para confrontar entre distintos sectores del peronismo, yo lo entiendo en un esquema de unidad", explicó Bermejo en contacto con Radio Nacional.

El posible precandidato a gobernador peronista descartó así que vaya a confrontar en las urnas con Anabel Fernández Sagasti, la mujer de La Cámpora que quiere ir por la gobernación, o con alguna de las otras figuras que también aspiran a presentarse: Omar Félix, Rodolfo Gabrielli y Guillermo Carmona.

Por otro lado, el intendente de Maipú le puso fichas a Roberto Lavagna como posible candidato presidencial. "Veo en Lavagna la síntesis de todo el peronismo que está creciendo", aseguró.

Sobre la decisión de lanzarse o no, dijo que "todavía" no es candidato a gobernador y expresó: "Nos queda por transitar un trecho, tenemos que desarrollar un proyecto en función de las demandas y de las deficiencias en materia de desarrollo y crecimiento".

Sostuvo que la posibilidad de lanzarse es algo que ha charlado con el resto de los intendentes justicialistas y aprovechó para respaldarlos en la cruzada para anular la promulgación de la enmienda constitucional que impide de las reelecciones. "Yo he salido públicamente a expresar que es inconstitucional el decreto del gobernador. Yo tomé la decisión de no reelegirme, porque uno no se puede eternizar, pero tampoco es el atropello a las instituciones", afirmó.

También habló de "acuerdos y consensos donde esté todo el peronismo y otras fuerzas" y, en ese sentido, apuntó al partido Protectora, de José Luis Ramón.

"Con más posibilidades está Protectora, con Ramón estamos hablando", aseguró Bermejo, a pesar de que las primeras alianzas presentadas por el PJ a la Junta Electoral provincial no alinearon a este nuevo partido político con el peronismo.