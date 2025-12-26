Alejandra Monteoliva recibió al ministro de Seguridad de Kicillof: "Seguridad y orden"

Alejandra Monteoliva se reunió con su par bonaerense, Javier Alonso, para “repasar la situación de seguridad de la provincia y las acciones para 2026”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibió este viernes a su par bonaerense, Javier Alonso, para “repasar la situación de seguridad de la provincia y las acciones para 2026”.

“Recibí al Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para repasar la situación de seguridad de la provincia y las acciones para 2026. Seguridad y orden”, expresó Monteoliva desde sus redes sociales.

Los funcionarios exhibieron una foto de colaboración después de los cruces que Alonso había tenido con Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva en el cargo, por la inseguridad en el AMBA y el narcotráfico.

Monteoliva había designado en los últimos días a su primera cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA), con dos cambios y con la ratificación de una mujer dentro de la plana mayor.

Además, ratificó al comisario general Luis Rollé como jefe de la Policía Federal y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe.