Alberto Samid apuntó contra Daniel Scioli por su traslado desde Punta del Este: "Para qué mierda está"

En medio de su traslado sanitario desde Uruguay, el empresario apuntó contra Daniel Scioli y cuestionó la falta de asistencia de la Secretaría de Turismo ante su pedido de ayuda para regresar al país.

El empresario argentino Alberto Samid fue trasladado de urgencia desde Punta del Este a Buenos Aires en un vuelo sanitario, en medio de un fuerte reclamo público dirigido al secretario de Turismo, Daniel Scioli, y a la Secretaría que encabeza.

Samid había permanecido internado en el Sanatorio Cantegril tras detectársele un virus en sangre cuyo origen no pudo ser determinado por los médicos uruguayos. Aunque aseguró estar “estable”, manifestó su preocupación por la falta de diagnóstico preciso y la necesidad de regresar de inmediato al país para continuar con estudios más complejos.

En ese contexto, el empresario lanzó duras críticas contra la Secretaría de Turismo de la Nación. “¿Si no es para ayudar, para qué mierda está la Secretaría de Turismo?”, cuestionó, luego de asegurar que solicitó un traslado sanitario de apenas 40 minutos, comprometiéndose incluso a cubrir los costos del operativo.

Según relató, realizó gestiones tanto ante la Gobernación bonaerense como ante el área que conduce Daniel Scioli, pero afirmó no haber recibido respuesta inicial. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, expresó en redes sociales, apuntando directamente contra el exgobernador y actual funcionario nacional.

"Si me pasa a mí, que soy conocido, pobre de alguien que no es conocido", agregó Alberto Samid, reforzando su crítica a la falta de asistencia institucional.