El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, coincidieron hoy en cuestionar el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea al considerar que "va a generar más pobreza y desempleo", en el marco de un acto organizado por SMATA en la provincia de Buenos Aires.

"Basta de mentir y confundir al pueblo, (Mauricio) Macri", expresó Fernández en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, donde en forma previa el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) realizó un congreso que proclamó a Ricardo Pignanelli para un nuevo mandato al frente del gremio.

El precandidato a presidente por el Frente de Todos afirmó: "Nos dijeron que el mundo nos iba a recibir e iban a venir inversiones pero el mundo ni nos miró. No trajo ni un solo dólar. Pero el mundo central celebra tener a un súbdito como presidente, que cumple con los deseos del mundo central".

"¿Para qué sirve integrarse a un mundo de esta manera, si integrarse así al mundo global genera más pobreza?", preguntó y sostuvo que "abrieron las importaciones y estas dejaron sin trabajo a los propios argentinos".

En ese sentido, advirtió no ser "un cerrado y sé que el mundo se ha globalizado, se ha integrado pero no por eso estamos condenados, obligados, a ser unos estúpidos que aceptamos las condiciones del mundo central. Podemos integrarnos al mundo con dignidad".

Fernández dijo no querer "un país donde única posibilidad de progreso sea vender granos y carne vacuna, sino que también quiero industrias", en el acto donde al nombrar al presidente se escucharon silbidos, por lo que el candidato pidió: "no silben. Pongan votos en las urnas".

El dirigente también recordó al ex presidente, Raúl Alfonsín, y preguntó: "¿Cuánto falta para despertarnos y darnos cuenta de que debemos recuperar la ética de la solidaridad y hacernos cargo de los que están fuera del sistema?".

Los acuerdos firmados por Macri

"Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo lo haremos. No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, me asusta un acuerdo que nos castigue más de lo que ya nos han castigado", enfatizó Fernández en un acto de SMATA.

Máximo Kirchner, por su parte, criticó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo: "estamos yendo debilitados y a ciegas a un acuerdo que muy difícilmente esto ayude a modificar la situación del trabajo en Argentina".

"Este acuerdo es una avivada de los europeos porque en Argentina y Brasil hay dos presidentes que traicionan a su pueblo. Es como un nuevo 12 de octubre, más de cinco siglos igual y todavía no aprenden aquellos que festejan", consideró el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández.

En el acto, en el que difundieron un video de la senadora y candidata a vicepresidenta, participaron la precandidata a vicegobernadora bonaerense e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el diputado y precandidato a jefe comunal de ese distrito, Fernando Espinoza.

Magario expresó que "es tiempo que nos levantemos, porque tenemos una nueva oportunidad en las próximas elecciones".

También participaron en el acto los dirigentes: Débora Giorgi, Carlos Tomada, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, Hugo Yaski, Daniel Scioli, Vanesa Siley, Leandro Santoro, Abel Furlan, Jorge Taiana, Leopoldo Moreau, Gustavo Menéndez, Alberto Descalzo, Leandro Nardini, Ariel Sujarchuk, Marisa Fassi y José "Pepe" Albistur, entre otros.