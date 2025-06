Alberto Fernández rompió el silencio y respaldó a Cristina Kirchner: "Nunca me callé ante las injusticias"

"Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK", redactó Alberto Fernández a través de su cuenta de X (ex Twitter), a menos de una hora de que la Corte hable.