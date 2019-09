Alberto Fernández dijo que no está "a favor de una Conadep de periodismo"

Alberto Fernández se refirió a los dichos sobre el periodismo de Gisela Marziotta, la compañera de fórmula de Matías Lammens en la Ciudad de Buenos Aires y de su mismo color político. "De ningún modo comparto esas cosas, no comparto la idea de la Conadep, ni ningún acto de juzgamiento de ese tipo", señaló Fernández en una charla con radio Continental por los 50 años de la emisora y que replica Clarín.

En la semana, la candidata a vicejefa de gobierno porteño Gisela Marziotta avaló durante una entrevista del ciclo "Altavoz: mujeres haciendo política", la idea de una Conadep de periodistas. Tras el escándalo se retractó y varios dirigentes peronistas y kirchneristas también criticaron la iniciativa.

Ahora, antes de su viaje a Salta, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández también fue muy crítico de la idea. "Es un disparate, me parece un disparate. No tiene sentido. Lo que tal vez sí tenga sentido es que nosotros repasemos lo que pasó en los últimos años en el periodismo argentino. Pero solamente para reflexionar, no por otra cosa, ni para juzgar, ni para condenar, ni para absolver a nadie porque no somos quienes. Simplemente para reflexionar, porque me parece que el periodismo finalmente también reflejó un tiempo de mucha locura, donde muchas veces nos enfrentamos, y el periodismo muchas veces, no siempre porque no me gusta generalizar, terminó parado de un lado o de otro", señaló Alberto Fernández.

"Y lo mejor es que el periodismo haga el esfuerzo de estar siempre en el medio, ecuánime, mirando, opinando, porque el periodismo lo hacen seres humanos y la objetividad es imposible y está muy bien que sea así, pero tratando de guardar distancia del conflicto, para tratar de dar la versión más ecuánime", agregó el candidato presidencial.

"Esa es una tarea que nos debemos como sociedad, como reflexión social, no como un acto de juzgamiento. De ningún modo comparto esas cosas, no comparto la idea de la Conadep, ni ningún acto de juzgamiento de ese tipo. Sí tal vez reflexionar sobre esto, porque si el tema está en el debate, evidentemente es que hay algún sector de la sociedad que siente ahí un tema irresuelto. Estas cosas se resuelven con reflexión, no con sanciones, ni con juzgamientos. Ninguno de nosotros somos jueces como para poder ponernos en ese rol a decir quién hizo bien y quién hizo mal", remarcó Alberto Fernández.