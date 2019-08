Alberto Fernández culpó al Gobierno y el FMI por la situación económica

Esta tarde se produjo finalmente la reunión entre la misión argentina del FMI y el equipo económico del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Participaron los funcionarios del FMI, Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne y el equipo de trabajo del candidato conformado por Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco.

Según remarcaron desde el equipo de campaña de Fernández, el candidato "coincide con los cuatro objetivos principales del acuerdo con el FMI". Estos son recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. Sin embargo, fueron muy duros contra el Gobierno y el Fondo por la política encarada. "Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", dice el crítico comunicado.

Durante la reunión Alberto reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar "la salida de capitales". "Como se pone de manifiesto en los reportes emitidos por el propio staff del FMI en las sucesivas revisiones desde la entrada en vigencia del acuerdo, la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente. El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer", explicaron.

Tras la reunión, voceros del FMI consideraron que la reunión tuvo un "intercambio productivo de opiniones". "El equipo del Fondo Monetario Internacional dirigido por Roberto Cardarelli mantuvo reuniones de trabajo constructivas con las autoridades argentinas esta mañana para continuar analizando el balance de los acontecimientos recientes. Por la tarde, el equipo se reunió con Alberto Fernández y sus asesores económicos para un intercambio productivo de opiniones", dijeron.

A la fecha, los desembolsos totales efectuados por el FMI suman un total de US$ 44.500 millones aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total.