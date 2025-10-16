Alarma en Salta: balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey mientras viajaba

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, denunció que su camioneta fue impactada por una bala mientras circulaba por la ruta N°5. No hubo heridos.

El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, denunció que la camioneta en la que se trasladaba sufrió un disparo, a pocos días de las próximas elecciones legislativas nacionales.

Según el reporte policial, alrededor de las 9 de la mañana Urtubey viajaba por la ruta N°5 desde la localidad de Orán hacia General Pizarro. "De un momento a otro sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana", se indicó en la denuncia.

juan manuel urtubey (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Tanto el exgobernador como el resto de los tripulantes de la camioneta Hilux resultaron ilesos, sin embargo desde el entorno de Urtubey se encendieron las alarmas para conocer el origen de la bala y los motivos.

Cómo fue el impacto a la camioneta de Juan Manuel Urtubey Según detallaron en la denuncia radicada en la Comisaría N.° 101 de San Lorenzo, mientras el chofer y secretario de Urtubey, Carlos María García Bes, conducía, escuchó un estruendo e inmediatamente vio el impacto en la ventana trasera izquierda.

Junto al exgobernador también viajaban Arnaldo López y Joaquín Guzmán, quien se encontraba sentado justamente del lado del impacto. El chofer no dudó en afirmar ante la policía que el daño fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y aclaró que “no se trató de un simple proyectil”.