Al escándalo del corte de luz se le sumaron el senador "vacante" y Martín Insaurralde

Axel Kicillof se quedó a mitad de camino y no pudo consolidar su Movimiento, que parece ir derecho al pasado. En la puja terminó muy lejos de lo que consiguió La Cámpora y el “reparto equitativo” terminó siendo quince legisladores en condiciones de acceder a la legislatura bonaerense para Máximo Kirchner y sus aliados, ocho para el gobernador y 5 para Sergio Massa.

Cuando todo estaba por romperse, porque el hijo de los dos presidentes no podía ya con su genio, reapareció el omnipresente Martín Insaurralde , dueño de una ductilidad extrema para este tipo de circunstancias y activó lo que su socio político había roto. Por eso el resultado para su sector fue el que terminó siendo, mucho mejor a lo previsto.

El borde del ridículo no fue solamente el “apagón” momentáneo en una zona puntual de La Plata, sino que, a pesar de haber pasado 24 horas, ni siquiera el lunes 21 pudieron ponerse de acuerdo para ubicar al quinto candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral. Como el Telekino, “quedó vacante”.

En cuanto al tema del “senador Telekino”, la historia empezó el sábado a la noche, luego de haberse decidido la postulación de Gabriel Katopodis como primer senador por esa sección electoral. Al ser testimonial, el Movimiento Derecho al Futuro pretendía ubicar en quinto lugar a Alberto Descalzo, uno de los hombres más respetados del peronismo bonaerense. Sin embargo, Máximo Kirchner pretendió nombrar a Leonardo Grosso y así congraciarse con la intendenta Fernández. Al cierre de esta edición parecería que la puja la ganó el exdiputado nacional del Movimiento Evita, es decir, Kirchner.

Tras abanadonar el grupo de WhatsApp del gobierno nacional, Malena Galmarini de Massa compartió ayer una actividad junto a Gabriel Katopodis y Alberto Descalzo. Malena Galmarini será la segunda de la lista que encabeza Sergio Massa.

¿Por qué tanto alboroto por un legislador que, en principio, tenía pocas o nulas chances de ser elegido? Porque Katopodis iba a ser candidato testimonial y, al asumir el primer suplente, ese lugar sería para el ubicado en el quinto lugar, ya que la teoría dice que podrían conseguir cuatro bancas. Al no llegar a un acuerdo terminaron dejando vacío el lugar y la lista se sube inmediatamente. Oh casualidad el, que vuelve a ser beneficiada La Cámpora ya que Alejandra Alejandra López, que en principio iba sexta, sería la reemplazante de Katopodis, salvo que aquí aparezca otro dilema. Si se utiliza el cupo o no.

Dicen las historias que Katopodis defendió como nunca se lo ha visto a todos los candidatos del Movimiento Derecho al Futuro y que inclusive Massa abandonó su mirada proactiva con Máximo Kirchner para pedir lo que pretendía el Movimiento Derecho al Futuro. No alcanzó.

Estas historias mínimas, que se repitieron a lo largo y ancho de la Provincia, potenció la aparición de por lo menos media docena de boletas “cortas”, algunas auspiciadas por el partido creado por Alberto Fernández, PARTE.

En General Pueyrredón, por ejemplo, Gustavo Pulti, en desacuerdo con la designación de Fernanda Raverta como candidata a legisladora en primer lugar de la Quinta Sección, se fue de Fuerza Patria, al igual que otros lo habían hecho el fin de semana. En esta localidad habrá tres listas de origen peronistas. La que encabeza Mariana Cuesta, atada a Raverta, la de Rodolfo Manino Iriart y la del ex intendente de General Pueyrredón, actual senador con mandato a vencer en diciembre próximo. Estos dos últimos van con listas locales únicamente.

Sin hacer ruido, Luis Vivona, uno de los impulsores del fracasado proyecto para las reelecciones indefinidas de los legisladores bonaerenses, dejará de ser Senador por la Primera Sección para pasar a ser diputado provincial por la Tercera, que encabezará Verónica Magario. Vivona firmó en sexto lugar, un buen lugar para una región en el que creen ubicar a ocho diputados provinciales, con la particularidad de la probable “testimonialidad” de la actual vicegobernadora.