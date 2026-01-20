AFAgate: los lazos de dos sociedades anónimas deportivas y el club de Julio Grondona

Públicamente, la AFA mantiene una contundente posición contra las Sociedades Anónimas Deportivas . Sin embargo, en medio del escándalo que salpica a las autoridades de la entidad futbolística, una investigación reveló que dos empresas manejadas por la mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , gerenciaron Arsenal de Sarandí, el histórico club de la familia de Julio Humberto Grondona.

Se trata de Malte S.R.L. y Recomi S.A., dos sociedades vinculadas al mundo del fútbol que eran administradas por el exmiembro del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, un hombre que supo ser muy cercano al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino.

La primera de las dos firmas quedó en el ojo de la tormenta luego de que se conociera su participación en la mansión de Pilar, una quinta valuada en 17 millones de dólares que la Justicia investiga en el marco de un presunto lavado de activos. Los titulares del inmueble, Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, (un monotributista y una jubilada), son sospechados de ser testaferros de autoridades de la AFA, algo negado por el organismo. Sin embargo, durante el allanamiento se encontró un bolso y una placa de reconocimiento de Barracas Central dedicada a Pablo Toviggino .

El nombre de Malte SRL, que entre junio de 2023 y mayo de 2024 fue propietaria de la mansión de Pilar antes de la llegada de Real Central SRL, aparece nuevamente sobre la mesa por sus múltiples negocios con la AFA y sus clubes.

La sociedad tuvo a Juan Pablo Beacon como accionista entre mayo de 2021 y mayo de 2022, mientras que a Recomi llegó en junio de 2022 y todavía mantiene acciones. De acuerdo a un artículo de La Nación, ambas firmas tienen múltiples facturas con la AFA. En enero de 2022, Malte le facturó $4,8 millones por 3.000 test de coronavirus para la Liga Profesional y Recomi le emitió dos facturas a la AFA por "servicio de asesoramiento", una por $544.500 del 8 de agosto y otra por el mismo monto del 5 de septiembre.

Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon.

Aparecen los Grondona

Sin embargo, el grueso de los negocios de Malte aparecen vinculados a algunos clubes y ahí se entrecruza en la historia Arsenal de Sarandí, que el 27 de abril de 2019 suscribió un acuerdo por 28 meses con la firma.

El mismo día que logró el ascenso a primera división, Julio Grondona (hijo) firmó un contrato donde estipulaba que el club cedía todos sus derechos económicos a cambio de que Malte se hiciera cargo de sueldos y otras obligaciones para todas las actividades relacionadas con el fútbol.

De acuerdo al documento que difundió La Nación, el objetivo del gerenciamiento fue “reencausar la crisis económica y financiera de Arsenal". Cuatro meses después de la firma del contrato, Malte intentó negociar un préstamo de Arsenal a la propia compañía por $ 500.000 con una tasa del 6% anual a devolverse en dos años, según fuentes de la empresa. El beneficio para el club era inferior al 47,6% de inflación que el Indec registró en 2018.

Julio Grondona hijo apareció vinculado a una de las firmas señaladas por el AFAgate.

Manejo de fondos en el exterior

Los negocios de Malte con el club se profundizarían en 2021, cuando Arsenal se clasificó a la Copa Sudamericana. Fue entonces que la institución de Sarandí solicitó los servicios de Odeoma Gestión S.L. (España), Stratega Consulting L.L.C. (Estados Unidos) y Fútbol Capital S.R.L. (Paraguay), tres sociedades vinculadas a un allegado de Beacon, el santiagueño Fabián Marcelo Saracco.

El objetivo era que las tres firmas funcionaran como agentes recaudadores de prácticamente todos los ingresos de Arsenal en el exterior, que incluían desde los premios que entrega la Conmebol hasta el dinero por el traspaso de jugadores vendidos. A cambio, estas empresas ofrecían un porcentaje del 10% de los fondos obtenidos, que se cobrarían en cuentas bancarias que tenían en Estados Unidos y España. Las negociaciones con las intermediarias incluyeron una solicitud para cobrar los premios por la participación de Arsenal en la Copa Sudamericana de 600.000 dólares.

Este tipo de prácticas son similares a las de TourProdEnter, Q22 Consulting Services y Global FC, que percibieron US$300 millones a partir de negocios generados por la AFA.

En ese sentido, Beacon también administró otra fuente de ingresos del club: los reclamos ante la FIFA por impagos en el "mecanismo de solidaridad", el porcentaje del 5% de las transferencias de futbolistas que fueron formados por la institución. En aquel entonces, Grondona (hijo) delegó en el entonces dirigente de AFA la representación del club ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la federación internacional.

Alejandro "Papu" Gómez, Darío Benedetto, Iván Marcone y Lisandro López son algunos de los futbolistas cuyos casos fueron abordados por Beacon entre 2021 y 2022. En el caso del ex Selección argentina, la gerenciadora logró que el Sevilla de España le pagara 35 mil euros por el mencionado mecanismo.

Estadio en alquiler y jugadores cedidos

Arsenal, Malte y la AFA volvieron a involucrarse cuando el club alquiló su estadio en Sarandí a la institución dirigida por Tapia y Toviggino entre 2020 y 2022 para realizar "eventos de diversas categorías del fútbol y otras actividades". El contrato también pasó por la gerenciadora, que facturó al menos $130 millones de pesos.

En paralelo, en 2021 el club firmó otro convenio con Recomi S.A. para gerenciar el club por 14 meses a partir del 1 de mayo de 2021. Fue entonces que las autoridades del club decidieron otorgarle un reconocimiento a la empresa donde le cedieron derechos federativos de los futbolistas Leonel Picco y Joaquín Pombo, que pertenecían a Arsenal. El pase de este último futbolista fue vendido en US$2 millones a Independiente del Valle (Ecuador) en 2023 y Picco desembarcó en Colón de Santa Fe por US$350.000, según publicó la página especializada Transfermarkt.

Sin embargo, luego del descenso de Arsenal en 2024, la relación entre el club y la gerenciadora demandó a Grondona por incumplir el contrato de "reconocimiento" con el argumento de que que no le había entregado el dinero por la venta de los jugadores. Finalmente, la Justicia consideró que ese acuerdo era inválido y sobreseyó a Grondona.

La firma apeló el fallo y las partes llegaron a un acuerdo en 2024 donde Arsenal se habría comprometido a pagarle una compensación a la empresa. En aquel año, Beacon le emitió dos facturas al club por 30 mil dólares, una el 17 de abril y otra el 2 de mayo. En ambas señaló que se trataban de pagos correspondientes al “convenio Recomi - Beacon c/Arsenal FC".

Después del gerenciamiento, el club derivó en una crisis deportiva que lo llevó a descender a la Nacional B. Al año volvió a perder una categoría y desde entonces permanece en la Primera B Metropolitana, la tercera división del fútbol local.