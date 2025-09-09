Acusan al titular de la Oficina Anticorrupción de retrasar la comisión investigadora del caso $LIBRA

La comisión investigadora del Congreso sobre el escándalo cripto del activo $LIBRA tendrá este martes su primera reunión con testigos citados por la oposición.

La comisión investigadora del Congreso por el escándalo del criptoactivo $LIBRA se reunirá este martes por primera vez, en una jornada marcada por la tensión política. El cuerpo, presidido por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, recibirá a los primeros cuatro testigos convocados por la oposición, aunque ya surgieron dudas sobre la presencia de uno de ellos.

Qué pasará en el Congreso con el caso $LIBRA Según denunció Ferraro, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, se negó a recibir la notificación formal de citación. Por esta razón, las autoridades debieron dejarle el escrito pegado con cinta en la puerta de su despacho. Melik está convocado para las 16.

Quien debería tener un compromiso irrestricto con la transparencia y la integridad pública hace todo lo contrario. El titular de la Oficina Anticorrupción (OA) se negó a ser notificado para brindar testimonio en la investigación del caso $LIBRA en Diputados.



Hoy tiene la… https://t.co/I5WTWTHXtJ — maxi ferraro (@maxiferraro) September 9, 2025

"Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Dicho esto, lo primero que debería corregir su Gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública", expresó Ferraro en su cuenta de X.

Y agregó: "Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA. Y eso empieza por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde".