actuar y elegir en defensa propia

También es democrático quejarse de la democracia. Participar en la conversación política otorga diversas opciones, entre otras, protestar por lo incómodo que resulta ejercer un acto de civismo y libertad. Suena absurdo, y lo es.

Cada vez son más las personas que desisten en elaborar su propio guión. La sentencia sanmartiniana de que cada uno es artífice de su propio destino, perturba. Una importante porción de ciudadanos prefiere que el destino se lo señale otro, ya sea un líder político, una autoridad religiosa o un posteo en tik tok. Buen ejercicio para atribuirle, siempre, las propias frustraciones a otro.

Una de las respuestas preferidas por muchos es lamentar que en la oferta electoral, siempre un puñado de personajes repetido se ofrece para rellenar los escaques del damero político. Los mismos, desde aquél fatídico y peligroso 2001 hasta hoy, que aparecen en las fotos de las boletas, en los carteles y en los avisos audiovisuales. Con gran semejanza a las disputas matrimoniales, se repite el enunciado y rara vez se arriba a una solución diferente, y lo que termina dominando la escena es el soslayo y la resignación. Se consagra como ley el viejo adagio que privilegia lo conocido por la incertidumbre de lo novedoso. No siempre, claro, pero con la mayoría, suficiente.

Una contradicción flagrante es que se haga popular algo que denosta lo popular. Tal el caso de Borges, a quien la mayoría no ha leído, pero sí ha sabido de su sarcástico desprecio por la democracia. Ante una consulta, Borges dijo que la democracia es “ Una superstición muy difundida, un abuso de la estadística ”, aunque luego intentó morigerarlo, su humor perfecto no colaboró para que la comunidad se involucre en la construcción de un modelo democrático. Tanto como el nobel G. Bernard Shaw, que sostuvo, también con elegancia irónica, que la democracia es lo que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos. El portugués Saramago, ya anciano y decepcionado de sus amores políticos de juventud escribió “ Ensayo sobre la lucidez ”, novela en la que imagina una rebelión democrática contra el sistema democrático imperante. La preferencia elitista por sobre las posibilidades colectivas, también desde el arte suele conspirar contra la organización de consensos.

Depredadores, magos y el caos

Uno de los autores más celebrados, hoy, Giuliano da Empoli, en su último libro, plantea el peligroso riesgo que atravesamos como sociedad, debido a los cambios vertiginosos que propone la celeridad tecnológica. Define como depredadores telemáticos a los gurúes de la inteligencia artificial, que están muy por encima de los otros depredadores, a quienes define como los “borgianos” ubicando a Trump, Bolsonaro y otros en la categoría de inescrupulosos, como lo fue César Borgia y a la vez indefensos, como Cuauhtémoc ante Hernán Cortés.

Inalterable, una marca indeleble

Aunque no sean demasiadas las herramientas con las que contamos para defendernos de la invasión algorítmica y de las ambiciones ilimitadas de depredadores, tenemos oportunidad de elegir a congéneres, que deberán representar intereses comunes, crear proyectos que puedan abastecer nuestras esperanzas y a quienes reclamar si no lo hacen.

Este domingo, ahí, en el ámbito soberano de defensa humana, la escuela, nos esperan las autoridades de mesa, para que, sobre un papel -aunque delgado- de tres dimensiones, tangible, impreso, perfumado y colorido, pongamos un tilde o una cruz, dentro de los cuadraditos, marca que debe coincidir con nuestras preferencias. No es garantía de que se cumplan las expectativas, ni óbice para que sigamos recibiendo recomendaciones imperativas, pero es el ejercicio indispensable para que no se atrofie el músculo que moviliza la libertad y permite elongar la decisión.