Aceleran las obras de la ruta de acceso al Frank Romero Day por la Fiesta de la Vendimia

El Gobierno ficaliza las obras de la empresa contratada en la ruta 99, más las rotondas de las Churrasqueras del Parque y la de los Pueblos Originarios.

El Gobierno provincial fiscaliza las obras viales que se están llevando a cabo en toda la zona de las cercanías del teatro griego Frank Romero Day, con el objetivo de tener listos todos los accesos en esa zona del Parque General San Martín listo antes del sábado 7 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En total, son cuatro zonas de influencia en las obras que van desde la rotonda de las Churrasqueras del Parque, en calle San Francisco de Asis -donde está ubicado el Departamento de Aplicación Docente- y Adrián Ruiz Leal -la calle de ingreso al Conicet-; hasta el ingreso al barrio La Favorita, ya en la ruta provincial 99.

Obras de la ruta 99 Obras de la ruta 99 MDZ Actualmente, la empresa que ganó la concesión de la obra, Da Fré, intervino y finalizó los trabajos en la rotonda de las Churrasqueras y está trabajando en la ruta 99 (San Francisco de Asís) en el tramo que llega hasta la rotonda de los Pueblos Originarios, y que divide el predio del estadio Malvinas Argentinas y el Ecoparque. Ese tramo está completamente cortado al tránsito y esperan en los próximos días habilitarlo, teniendo en cuenta que los desvíos para cruzar esa zona no son cómodos.

Obras en la ruta 99, en el acceso al Frank Romero Day Obras en la ruta 99, en el acceso al Frank Romero Day Prensa Gobierno Pero además, también comenzaron los trabajos en la rotonda del parque de los Pueblos Originarios, en una muy transitada por automovilistas en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

Hacia futuro, una vez que finalicen estas obras, las mismas se extenderán hacia el oeste por ruta 99, pasando por el ingreso al Cerro de la Gloria y Ecoparque, hasta llegar a la primera rotonda del barrio La Favorita. Esta será la tercera etapa de reconstrucción de esta ruta, con las otras dos etapas que ya están finalizadas, en zona de El Challao, en Las Heras.