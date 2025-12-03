Abucheos, gritos y ponchos: las perlitas de la jura en Diputados

Luego de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los 127 diputados electos y próximos a ocupar sus bancas el 10 de diciembre juraron este miércoles en el Congreso de la Nación . La celebración contó con la presencia del presidente Javier Milei , la Secretaria de la Presidencia Karina Milei , el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro del Interior Diego Santilli, entre otros.

La ceremonia fue protagonista de cruces de alto voltaje, dedicatorias políticas, pedidos de libertad para Cristina Kirchner, y elecciones de vestimenta particulares por parte de algunos diputados. La sesión la presidió el diputado Gerardo Cipolini por la Unión Cívica Radical, ya que es el legislador con mayor edad de la Cámara con 82 años.

El presidente Javier Milei junto con Karina Milie, Manuel Adorni y Diego Santilli estuvieron presentes en la Jura de los diputados electos en octubre.

El clima se tensó apenas comenzaron las juras con los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá por el Frente de Izquierda-Unidad de la Provincia de Buenos Aires, quienes juraron primero.

"Por los jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza, y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina, por la clase trabajadora, sí juro", entonó el diputado Del Caño mientras era abucheado.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá en la jura.

A su vez, tuvo un fuerte cruce con los legisladores de La Libertad Avanza inmediatamente después de terminado su juramento, especialmente con la diputada Lilia Lemoine quien protagonizó la mayoría de los gritos y tensiones con otros legisladores durante la ceremonia,

El Cruce De Del Caño Con Los Diputados De La Libertad Avanza X

Minutos más tarde, la diputada María Teresa García de la Provincia de Buenos Aires juró por “la libertad de Cristina”, al igual que su colega de Unión Por La Patria, Vanesa Siley.

“Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, por los trabajadores, por mis hijos y por todos los que liberaron la patria, sí juro”, expresó la integrante del partido justicialista también entre abucheos y silbidos como luego lo hizo su compañera Fernanda Díaz.

Lucía Cámpora, vestida con una remera que decía “Cristina libre”, completó el tono kirchnerista del bloque jurando “por la memoria de Néstor y los 30 mil, por la libertad de Cristina y del pueblo argentino, sí juro”.

La jura del diputado Juan Grabois generó polémica ya que al terminar de dar el "sí, juro" hizo una seña hacia el palco donde se encontraba el presidente Javier Milei.

La Seña De Grabois A Javier Milei X

Uno de los momentos más fuertes lo protagonizó la diputada María Elena Velázquez del bloque peronista bonaerense, quien al jurar agradeció “a mi compañero Guillermo Moreno” y, tuvo un fuertísimo cruce con Lilia Lemoine, a la que le lanzó un “mirá mi amor” haciendo la V peronista. Ante nuevos gritos desde la banca libertaria, afirmó que no se iba a callar, y le lanzó un “¿Quién te creés que sos?” a la diputada Lemoine.

Mirá el cruce de Lilia Lemoine con María Fernanda Vázquez en la jura

El Fuertísimo Cruce De Lilia Lemoine Y María Fernanda Velázquez Diputados TV

Myriam Bregman también tuvo un cierre explosivo luego de jurar como diputada por el Partido de los Trabajadores. Tras un juramento cargado de consignas (contra el negacionismo, en defensa de los derechos humanos, por el socialismo y “contra el genocidio en Palestina”) apuntó directamente contra Lemoine:

“Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad es que nos tiene re cansados señor presidente”, señaló en un gesto que encendió los ánimos.

No faltaron tampoco juras simbólicas vinculadas a los derechos humanos y la memoria. Hugo Yasky invocó a los 30 mil desaparecidos, a la militante de derechos humanos Hebe de Bonafini y a Nora Cortiñas en su jura, mientras que Julieta Marisol Ocampo le habló al pueblo del Chaco, los desaparecidos y pidió nuevamente la libertad de la expresdiente.

Los exabruptos del diputado Gerardo Cipolini

El presidente provisional de la Cámara Baja fue apuntado directamente al emitir comentarios desagradables sobre tres diputadas distintas en diferentes ocasiones. "Che que linda" y ""¡Che, pero qué buena que está la peruca!" fueron algunos de los dichos que fueron captados en audio.

Los Desagradables Comentarios Del Diputado Gerardo Cipolini X

Los Desagradables Comentarios Del Diputado Gerardo Cipolini 2 X

Los Desagradables Comentarios Del Diputado Gerardo Cipolini 3 X

La vestimenta de los diputados para la jura

Entre las imágenes más llamativas de la jornada estuvo la del cura Juan Carlos Molina, quien optó por vestir un poncho con los colores de la bandera argentina. Además, acompañó su indumentaria con un juramento de fuerte carga pastoral y territorial, al afirmar: “En opción preferencial por los más pobres, por los Wichís del Impenetrable, por el Papa Francisco, por Hebe y por el pueblo de Santa Cruz, sí juro”.

La Vestimenta Del Diputado Juan Carlos Molina Diputados TV

En paralelo, el dirigente del Frente de Izquierda Néstor Pitrola protagonizó otra escena intensa cuando, en medio de un cruce con Lilia Lemoine, lanzó un “Callate, fascista” antes de continuar con su juramento.

Pitrola Vs Lemoine X

Los momentos curiosos

A medida que avanzaba la ceremonia, tuvieron lugar algunos momentos particulares como el de la diputada Andrea Vera de LLA por la Provincia de Buenos Aires, quien llamó la atención al decir “sí prometo” dos veces, lo que generó confusión entre sus colegas.

Por otro lado, Virginia Gallardo (una de las pocas representantes de La Libertad Avanza que ofreció un mensaje previo a la jura) se destacó al presentarse con su hija en brazos y un vestido blanco. Con esa puesta en escena, expresó: “Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro”.

Mientras tanto, Luis Petri recibió una ovación por parte de la mitad del recinto, así como gestos de apoyo desde el palco presidencial. Su juramento también estuvo cargado de simbolismos religiosos y patrióticos: “Por la Constitución, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, sí juro”.

Luis Petri Luis Petri Juan Mateo Aberastain / MDZ

Finalmente, Agustín Rossi (exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente) optó por cerrar su juramento acompañado por sus hijos, lo que aportó una nota familiar en medio del clima tenso de la sesión.

Tras completarse los juramentos de todos los legisladores, la Cámara avanzó inmediatamente con la votación para definir a las nuevas autoridades del cuerpo.