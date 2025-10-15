Absolvieron a Liliana Mazure y a Jorge Álvarez por supuestos desvíos irregulares de fondos estatales a subsidios del cine

El Tribunal Oral Federal Número 2 absolvió a los expresidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa) Liliana Mazure y Jorge Álvarez imputados por defraudación contra la administración pública en calidad de coautores y a los productores audiovisuales Fernando Sokolowicz, Pablo Luís Rovito y Alejandro Juan Tossenberger por su participación necesaria por la presunta disposición arbitraria y sin control de recursos provenientes del Fondo de Fomento Cinematográfico.

El juicio, que inicio el pasado 3 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py finalizó este martes luego de la deliberación de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu quienes analizaron tanto la prueba producida a lo largo de los poco más de 4 meses de debate, si no también el alegato del Ministerio Público.

Durante su alegato, el fiscal José Ipohorski había solicitado que Mazure y Álvarez fueran condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función públicas, por entender que se implementaron un sistema que permitió la disposición arbitraria y sin control de recursos provenientes del Fondo de Fomento Cinematográfico para decenas de producciones audiovisuales, entre ellas la miniserie “Historia de América Latina”.

Para Rovito y Sokolovich el ministerio público reclamó dos años y medio para ambos por entender que junto a los ex titulares del INCAA existió un abuso funcional a través el uso del cargo público para beneficio de terceros y la afectación tanto del patrimonio estatal como de la integridad de la administración pública por contar con “padrinazgo” y relaciones directas con las autoridades de ese organismo

El caso de Tossemberger fue diferenciado, ya que no se hallaron elementos objetivos que permitieran vincularlo a un concierto de voluntades con los presidentes del Incaa para llevar adelante la defraudación, por lo que se solicitó su absolución.

Establecimiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Foto: Télam Sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Foto: Télam

El expediente también tenía como imputado a Jorge Coscia, antecesor de Álvarez en el Incaa, de quien la acción penal quedo extinta tras su fallecimiento en octubre de 2021. Coscia fue quien más contratos había firmado con los productores en los términos del artículo 3J de la ley 17.441 que era una discriminación que tenía determinado titular del INCAA amparado en esa norma para acordar una coparticipación y no un subsidio limitado al 70% de lo presupuestado, todo ello sin control alguno, luego vino la administración de Álvarez y posteriormente la de Mazure de quien se determinó que durante su gestión no se firmó acuerdo alguno.

Con esto, Liliana Mazure sumó otro fallo favorable en la justicia luego que hace exactamente tres semanas fue absuelta en el juicio “Mamá Corazón” junto a la actriz Andrea Del Boca y Julio de Vido, donde estaba acusada de administración fraudulenta por su rol como titular del INCAA por los convenios celebrados entre el Ministerio de Planificación y la productora A+A Group para la realización de esa novela y otra miniserie.