Abogados debatieron en La Plata sobre la nueva Ley Penal Juvenil y el uso de IA en la justicia

El Foro de Abogados 3.0 encendió en La Plata las alarmas sobre la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la nueva Ley Penal Juvenil , que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. El otro punto que debatieron los profesionales del derecho en La Plata fue la incidencia de la Inteligencia Artificial en la justica.

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata fue sede de la tercera edición del Foro de Abogados 3.0, organizado por la agrupación Abogados por la Justicia y la República (AJURE). En el centro de la escena irrumpió la discusión sobre la inminente aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, un proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años pero que enfrenta un severo obstáculo: la falta crónica de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires .

El nuevo esquema establece que cualquier adolescente de 14 años acusado de cometer un delito ingresará formalmente a un proceso penal garantista, con la intervención de fiscales, defensores y jueces especializados. Promete derecho a la defensa, juicio en plazo razonable y reserva estricta de la identidad.

Sin embargo, en los pasillos judiciales bonaerenses la pregunta que se replica entre los profesionales del derecho es una sola: ¿dónde van a alojar a los menores si los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires están desbordados?

La norma prohíbe explícitamente que los adolescentes compartan espacio con adultos encarcelados. Exige centros especializados, personal altamente capacitado, contención psicológica, módulos educativos y talleres de oficio. En una provincia golpeada por la asfixia financiera y las partidas presupuestarias ajustadas, la reforma de la Ley Penal Juvenil corre el riesgo de transformarse en un compendio de buenas intenciones sobre el papel que colisiona de frente a la realidad del encierro.

El fantasma del algoritmo en la toma de decisiones

El segundo gran eje del evento orbitó en torno al impacto de la tecnología bajo la consigna “Inteligencia Artificial y Justicia”. La disertación estelar estuvo a cargo de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Marina Sánchez Herrero, quien planteó una advertencia incómoda para el sector: la tentación de delegar en la máquina lo que debe resolver un humano.

“Estamos en un momento bisagra. La tecnología nos da un poder enorme, pero somos las personas las que seguimos estando a cargo. Dominar estas herramientas de manera ética y responsable va a ser cada vez más importante”, enfatizó la referente de los abogados marplatenses. En su exposición, Sánchez Herrero cuestionó los modelos internacionales donde los algoritmos de la Inteligencia Artificial dictan resoluciones automatizadas para descongestionar tribunales en cuestión de semanas.

La exconsejera de la Magistratura remarcó que “detrás de cada número de expediente hay personas y muchas veces lo que se está debatiendo es su libertad, sus vínculos familiares o su dignidad”. Desde su visión, si bien la Inteligencia Artificial es clave para despachar trámites de rutina y reducir la burocracia, “técnicamente muchas cosas pueden ser delegables, pero no todo debe ser delegado”; destaco Marina Sánchez Herrero.

Subrogancias, parches y la disputa por las sillas de la Corte

Más allá de la teoría y la innovación, el trasfondo político-judicial del tercer foro de Abogados toco la cobertura de vacantes en el fuero provincial. Con más de 300 nombramientos en los últimos dos años, el mapa judicial bonaerense continúa exhibiendo dependencias acéfalas que funcionan bajo esquemas de rotación permanente. Esta sangría afecta con mayor ferocidad al interior, donde la falta de un titular paraliza por completo el servicio.

“Una vacante cubierta en la justicia garantiza que el sistema funcione”, argumentó Sánchez Herrero al analizar la sobrecarga de trabajo de los jueces subrogantes. La discusión escaló indefectiblemente hacia el máximo tribunal de la provincia: la Suprema Corte de Justicia bonaerense, un cuerpo que aún mantiene sillas vacías a la espera de acuerdos políticos entre la Gobernación y la legislatura bonaerense.

Consultada sobre las versiones que la ubican en la nómina de candidatas para integrar el tribunal supremo, la abogada marplatense optó por la cautela institucional: “Es un tema del que no hablo; se trata de decisiones del Gobernador”. No obstante, remarcó que “al igual que ocurre en un juzgado de primera instancia, el máximo tribunal debe tener sus cargos vacantes completos para asegurar su funcionamiento normal”.

El desafío de un sistema al borde del colapso

El Foro de Abogados 3.0 dejó en evidencia la encrucijada del Poder Judicial. Por un lado, la presión social exige un estado punitivo capaz de juzgar a menores desde los 14 años; por el otro, la escasez de fondos amenaza con convertir las reformas en slogans vacíos. Mientras la Inteligencia Artificial promete acelerar expedientes que duermen años en los casilleros, la política sigue sin saldar la deuda más urgente: garantizar recursos, estructuras y jueces designados para que la justicia deje de ser un privilegio de papel.