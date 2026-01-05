A los gritos y con insultos, Juan Grabois estalló en un móvil en defensa de Nicolás Maduro

Tras la movilización de agrupaciones kirchneristas y de izquierda en repudio a la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro , el diputado nacional Juan Grabois habló en defensa del dirigente venezolano y estalló a los gritos contra periodistas.

En diálogo con A24 desde la convocatoria, el referente social se mostró irritado ante las críticas a Maduro. "La gente que está a favor de los criminales de guerra, que utilizan el poder de una fuerza militar superior son tan imbéciles", sostuvo el móvil.

En la conversación, Grabois no hizo lugar a ningún cuestionamiento contra Maduro, y estalló tras ser consultado por la crisis migratoria de Venezuela. “¿Querés discutir un punto que no es el que está en discusión ahora porque te conviene para justificar una agresión imperial?”, dijo, increpando a un periodista.

Tras la captura del Gobierno de Estados Unidos, Nicolás Maduro fue llevado a declarar en Nueva York.

Sacado por la postura de los comunicadores, insistió: “¿Tenés dudas sobre un bombardeo y una masacre? Bueno, yo no las tengo. Perdón. Yo no tengo dudas, yo tengo certezas. La certeza de que es un crimen de guerra”.

Y redobló: “Entonces, la gente que está a favor de los criminales de guerra, que utilizan el poder de una fuerza militar superior, son tan imbéciles que no se dan cuenta de que mañana se lo pueden hacer a ellos”.

Juan Grabois estalló contra periodistas y defendió a Nicolás Maduro

Los reiterados insultos provocaron la reacción de los periodistas, que intentaron frenarlo. Sin embargo, en lugar de retractarse, reforzó su idea: "Me parece que son un poquito estúpidos y bastante imbéciles".

Aunque intentaron retomar la conversación, Grabois tildó de “boludeces” los dichos de los periodistas, y remató: “Con no tener la conciencia de cómo cambia la geopolítica y cómo cambia la seguridad latinoamericana con lo que sucedió y haciendo comparaciones estúpidas, claramente sos muy pelotudo. Se puede ser irrespetuoso diciendo palabras lindas y tranquilitas. Se llama hipocresía y eso es lo que son”, sentenció.

La movilización contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Este lunes, organizaciones sindicales, políticas y sociales encabezadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Izquierda y las dos centrales de trabajadores CTA realizaron una marcha en la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La movilización tuvo lugar en las inmediaciones de Plaza Italia, a pocas cuadras de la Embajada estadounidense, y se desarrolló bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”.

Además de Grabois, entre los dirigentes políticos que participaron se destacaron referentes del Frente de Izquierda, como la diputada nacional Myriam Bregman y Néstor Pitrola, mientras que por el sector sindical participaron Hugo Yasky y Roberto Baradel.